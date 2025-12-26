Taner Rumeli: Şimdilik çocuk düşünmüyoruz

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Taner Rumeli, eşi Ceyda Rumeli ile birlikte çıktıkları alışveriş turunda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift; "Bir arkadaşımızın davetinden çıktık, şimdi de yılbaşı alışverişi yapacağız" dedi.

Ceyda Rumeli ile ağustos ayında nikâh masasına oturan Taner Rumeli, gazetecilerin evlilik hakkındaki sorusuna yanıt verdi. "Zaten çok uzun süredir birlikteyiz. Her şey keyifli, yolunda" diyen Rumeli, çocuk sorusuna ise "Henüz erken, şu an için böyle bir düşüncemiz yok" yanıtını verdi.

Eşinin iş hayatında da kendisine olan desteğinden bahseden Taner Rumeli, senaryo çalışmalarıyla ilgili; "Eşim olmasa asla ezber yapamam. Her ezber öncesi bana çok yardımcı olur" dedi.