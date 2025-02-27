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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Taner Yapağıcı: Deneyim olarak güzel bir dört maç oldu - Futbol Haberleri

        Taner Yapağıcı: Deneyim olarak güzel bir dört maç oldu

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu son maçında konuk ettiği Göztepe'ye 5-0 mağlup olan ve kupaya veda eden Kasımpaşa'da U19 Takımı Teknik Direktörü Taner Yapağıcı, oynadıkları maçlarla deneyim kazandıklarını aktardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 18:54 Güncelleme: 27.02.2025 - 18:54
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        "Deneyim olarak güzel bir dört maç oldu"
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        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında Kasımpaşa, konuk ettiği Göztepe’ye 5-0’lık skorla yenildi ve turnuvadan elendi.

        Müsabakanın ardından Kasımpaşa U19 Takımı Teknik Direktörü Taner Yapağıcı, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye Kupası’nda oynadıkları maçlarla deneyim kazandıklarını aktaran Yapağıcı, "Skor ve oyun olarak mutlu olduğumuz bir maç oynamadık. Dün ligimizde bir maç oynadık. Biraz yorgunduk. Kupada dört güzel maç oynadık. Deneyim olarak güzel bir dört maç oldu. Katkısı olan herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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