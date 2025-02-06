Taner Yapağıcı: İyi mücadele ettik ama skordan mutlu değiliz

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Uğur Okulları İstanbulspor'a 2-0 yenilen Kasımpaşa'da 19 Yaş Altı Takımı Teknik Direktörü Taner Yapağıcı, iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yapağıcı, "İyi mücadele ettik ama skordan mutlu değiliz. Bu maçların tecrübe kazandıracağını biliyoruz. Tecrübelerden biri de basit hatalar yapmamak ve daha iyi oynamak. Topa sahip olmaya çalışıyoruz. Bunu da bölüm bölüm iyi yaptık. Hatalarımız oldu ama bu maçlar bize tecrübe kazandıracak. Kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullandı.