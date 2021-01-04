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HaberlerDünyadanTanya Roberts'dan acı haber! - Magazin haberleri
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Tanya Roberts yaşamını yitirdi

Geçtiğimiz hafta Los Angeles'ta köpeğini gezdirirken bir anda yere yığılan ve hastanede tedavi altına alınan ünlü oyuncu Tanya Roberts, 65 yaşında hayata veda etti. Roberts'ın sözcüsü ve yakın dostu Mike Pingel, konuyla ilgili "O muhteşemdi ve güzeldi. Bir ışığın uzaklara gittiğini hissediyorum" ifadelerini kullandı

Tanya Roberts'dan acı haber! - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Kadrosunda olduğu James Bond: Ölüme Bir Bakış (James Bond: A View to a Kill) filmi ile şöhreti yakalayan oyuncu Tanya Roberts'tan acı haber geldi.

24 Aralık'ta Los Angeles'ta köpeğini gezdirirken bir anda yere yığılan ve hastanede tedavi altına alınan 65 yaşındaki Roberts, pazar günü hayatını kaybetti.

Tanya Roberts'ın ölümünü, sözcüsü ve yakın dostu Mike Pingel'ın doğruladığı öğrenildi. Pingel, Hollywood Reporter'a verdiği röportajda Roberts'ın ölümünün kendisini yıktığını belirtti.

"O muhteşemdi ve güzeldi. Bir ışığın uzaklara gittiğini hissediyorum" diyen Mike Pingel, Tanya Roberts'ın bir melek olduğunu ifade etti.

TANYA ROBERTS HAKKINDA

Gerçek adı Victoria Leigh Blum olan Tanya Roberts, kariyerine model olarak başlamıştı. Roberts, reklam filmlerinde kamera karşısına geçtikten sonra 1975'te Forced Entry adlı yapımla oyunculuğa geçiş yapmıştı.

Oyuncu, James Bond serisinden 1985 tarihli A View to a Kill (Ölüme Bir Bakış) ile büyük bir çıkış yakalamıştı ancak bu filmin ardından kariyerinde beklenen yükselişi bir türlü gerçekleştiremedi.

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