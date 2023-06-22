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Tanyeli'ye eşi İlker Sünnili'den destek: Bu sınavı birlikte vereceğiz

Geçtiğimiz ay ameliyat olduğunu söyleyen oryantal Tanyeli, yaptığı yeni açıklamada vücudunda 5 buçuk santim büyüklüğünde bir kist olduğunu duyurmuştu. Hastanede tedavisi başlayan Tanyeli'nin bir an olsun yanından ayrılmayan İlker Sünnili, "Bu sınavı birlikte vereceğiz" diyerek eşine destek verdi

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  • Tanyeli'ye eşi İlker Sünnili'den destek: Bu sınavı birlikte vereceğiz - Magazin haberleri

    Vücudunda 5 buçuk santim büyüklüğünde kist olduğunu açıklayan oryantal Tanyeli'nin sağlığına kavuşması için hastanede tedavisi başladı. 

  • "BU SINAVI DA BAŞARIYLA GEÇECEĞİZ"

    Tanyeli'nin yanından bir an olsun ayrılmayan İlker Sünnili ise eşinin hastane odasında çekilen videosunu paylaşarak ona "Seni çok seviyorum canım karım. Bu sınavı da birlikte başarıyla geçeceğiz Allah'ın izniyle" sözleriyle destek oldu. 
  • Tanyeli'ye eşi İlker Sünnili'den destek: Bu sınavı birlikte vereceğiz - Magazin haberleri

    Öte yandan Tanyeli, geçtiğimiz ay operasyon geçirdiğini ve bunun sonucunda vücudunda 5 buçuk santim büyüklüğünde yeni bir kist olduğunu öğrendiğini söylemişti. 
  • Tanyeli'ye eşi İlker Sünnili'den destek: Bu sınavı birlikte vereceğiz - Magazin haberleri

    Tanyeli, "Mesajlarınız için, geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. 5 buçuk santim yeni bir kistim var. Bir ay önce ameliyat olmuştum o kist neden gözükmedi bilmiyoruz ya da son bir ayda oldu. Hiçbirinize dönemediğim için çok özür dilerim. Sizleri çok seviyorum dualarınız için çok teşekkür ederim Allah razı olsun" demişti. 
  • Tanyeli'ye eşi İlker Sünnili'den destek: Bu sınavı birlikte vereceğiz - Magazin haberleri

    EVLENDİKTEN SONRA AVUSTRALYA'YA YERLEŞMİŞTİ

    2014'te evlenen Tanyeli ile İlker Sünneli, daha sonra Avustralya'ya yerleşmişti. Ünlü isim, 99 kilo olunca mide ameliyatı olmak için geçtiğimiz yıl Türkiye'ye gelmişti.

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