HABERTURK.COM

Dijital tarım platformu olarak faaliyet gösteren yerli girişim Tarfin, 8 milyon dolarlık Seri B öncesi köprü yatırım turunu tamamladığını duyurdu.

Yeni yatırım turuna dünyanın en büyük gübre üreticilerinden Norveç merkezli Yara ve Tarfin’in mevcut yatırımcılarından Collective Spark Fund, global fintek fonu Quana Capital, Raiffeisen Bankası’nın girişim sermayesi fonu Elevator Ventures, Syngenta Group Ventures ve Dubai merkezli Wamda'nın da katıldığı açıklandı.

Verilen bilgiye göre, ilk adımlarını 2017 yılında Marmara Bölgesi’nde atan, bugün tüm Türkiye genelinde hizmet veren Tarfin, geleneksel tedarik kanallarını teknoloji ve finansal kaynaklarla buluşturuyor. Çiftçiler, Tarfin Mobil’de farklı alternatifleri karşılaştırabiliyor, köyünden merkeze yol kat etmeden ürünlerini kendi ödeme döngülerine uygun olarak satın alabiliyorlar.

Şimdiye kadar 30 bini aşkın çiftçiye 600 milyon TL üzerinde tarım girdisi tedariği gerçekleştirdiklerini ve tarımda yaklaşık 3.5 milyar TL’lik üretimin devamlılığını sağladıklarını kaydeden Tarfin CEO’su Mehmet Memecan, "Her sermaye yatırımıyla teknolojilerimizi geliştiriyor, ekibimizi büyütüyor ve tarım tedarik zincirini daha da iyileştirmek için yeni iş modelleri geliştiriyoruz. Bu son aldığımız 8 milyon dolar Seri B öncesi yatırım bizim daha fazla güçlenerek daha çok çiftçiye destek olmamızı sağlayacak. Özellikle Romanya’dan başlayan yurt dışı açılımımızda önemli bir itici güç olacak" dedi.