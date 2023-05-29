Tarhana Neyden Yapılır?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Gıda Tarhana Neyden Yapılır? Tarhana Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
ABONE OL

Tarhana neyden yapılır? Tarhana nasıl yapılır, malzemeleri nedir?

Tarhana özellikle kış aylarının vazgeçilmez çorbaları arasında yerini almaktadır. Yaz aylarında yapılan meşakkatli hazırlıklar sonucu elde edilen tarhana fermente bir ürün olduğu için sağlık açısından da son derece faydalı bileşiklere sahiptir. Peki tarhana neyden yapılır? Tarhana nasıl yapılır? İşte tarhana üretim süreciyle ilgili merak edilen her şey…

Tarhana Neyden Yapılır? Tarhana Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
HABERTURK.COM

Tarhana, Türk ve Orta Doğu mutfağına özgü, fermente edilmiş ve kurutulmuş bir gıda maddesi olup, çorba ve sos olarak kullanılır. Tarhana, özellikle Türkiye, Balkanlar ve Orta Doğu bölgelerinde yaygın olan geleneksel bir yiyecektir. Bu besleyici ve doyurucu ürün, yaz aylarında hazırlanıp kurutulur ve kış aylarında tüketilir. Bu yazımızda sizlere tarhana neyden yapılır, nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir gibi soruların cevaplarını aktaracağız.

Tarhana Neyden Yapılır?

Tarhana, genellikle un, yoğurt, sebze ve baharatlardan oluşan bir karışımdır. Bu karışım, mayalanma sürecinden geçirilerek fermente edilir ve sonrasında güneşte kurutulur. Kurutulan tarhana, daha sonra çorba yapmak için kullanılacak hale gelir.

Tarhana Nasıl Yapılır?

Tarhana yapımı yöreden yöreye farklılık gösterse de temelde şu aşamalardan oluşur:

  1. Yoğurt, un ve su karıştırılır. Bu karışıma isteğe bağlı olarak sebze ve baharatlar eklenir. Karışımın kıvamı yoğun bir hamur kıvamında olmalıdır.
  2. Hazırlanan karışım, 1 ila 3 gün arasında oda sıcaklığında mayalanmaya bırakılır. Bu süre zarfında karışımın üzerini örten bir bezle kapatılması önemlidir.
  3. Mayalanan karışım, güneş gören bir alanda ince tabakalar halinde serilerek kurutulur. Kuruma süreci, hava şartlarına bağlı olarak 2 ila 5 gün arasında değişebilir.
  4. Kuruyan tarhana, bir süzgeç yardımıyla ufalanarak depolama için hazırlanır.
  5. Son olarak önemli bir püf nokta ise tarhana kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır.

Tarhana Neden Yapılır?

Tarhana, hem besleyici hem de uzun süre dayanıklı bir gıda maddesi olduğu için tercih edilir. Yaz aylarında bol miktarda yapılan ve kurutulan tarhana, kış aylarında hızlı ve lezzetli çorbalar yapmak için kullanılır. Ayrıca, fermente edilmiş gıdaların sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle tarhana, sağlık açısından da faydalıdır.

Tarhana Hammaddesi

Tarhana yapımında kullanılan başlıca hammaddeler un, yoğurt, tuz ve su olup; sebze ve baharat da tarhana çeşitlerine göre değişen ek malzemelerdir.

Tarhana Yapımı Malzemeleri

Tarhana yapımında kullanılan malzemeler şunlardır:

  • Un: Genellikle buğday unu kullanılır, ancak arpa veya çavdar unu da tercih edilebilir.
  • Yoğurt: Tarhanaya ekşilik ve fermente özelliği kazandıran yoğurt, mayalanma sürecinde önemli bir rol oynar.
  • Su: Karışımın kıvamını ayarlamak için kullanılır.
  • Sebzeler: Domates, biber, soğan ve yeşil sebzeler gibi çeşitli sebzeler, tarhanaya renk ve lezzet katmak için eklenir.
  • Baharatlar: Tarhanada kullanılan baharatlar, bölgesel ve kişisel tercihlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Pul biber, karabiber, nane ve kekik, tarhun otu gibi baharatlar yaygın olarak kullanılır.
  • Tuz: Tarhananın tadını ve dayanıklılığını artırmak için kullanılır.

Tarhana Çeşitleri ve Bölgesel Farklılıklar

Tarhana, Anadolu ve Orta Doğu coğrafyasında yaygın olarak tüketilmesine rağmen bölgesel farklılıklar ve yöresel lezzetler nedeniyle çeşitlilik gösterir. İşte tarhana çeşitlerinden bazıları:

  • Domatesli Tarhana: Domates püresi veya rendelenmiş domates kullanılarak yapılan bu tarhana türü, kırmızı renkte ve domatesin lezzetiyle zenginleştirilmiş bir çorba sunar.
  • Biberli Tarhana: Yeşil veya kırmızı biberlerin ince ince doğranarak eklendiği bu tarhana çeşidi, baharatlı bir lezzet profili sunar.
  • Yoğurtlu Tarhana: Yoğurt oranının daha fazla olduğu ve daha ekşi bir tat sunan bu tarhana çeşidi, özellikle yoğurt sevenler için idealdir.
  • Sebzeli Tarhana: Havuç, kabak, pırasa, ıspanak, pancar gibi sebzelerin rendelenip eklenmesiyle yapılan bu tarhana türü, daha zengin bir besin değeri ve farklı bir lezzet sunar. Sebzeli tarhana özellikle bebekler ve çocuklar için hazırlanır.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sakız Neyden Yapılır? Sakız Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Sakız neyden yapılır?
Salep Neyden Yapılır? Salep Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Salep neyden yapılır?
Sardunya Nasıl Çoğaltılır? Sardunya Çiçeği Nasıl Çoğaltılabilir?
KISAYOL Sardunya nasıl çoğaltılır?
Sabun Neyden Yapılır? Sabun Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Sabun neyden yapılır?
Wasabi Neyden Yapılır? Wasabi Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Wasabi neyden yapılır?
Plastik Neyden Yapılır? Plastik Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Plastik neyden yapılır?
Pişmaniye Neyden Yapılır? Pişmaniye Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Pişmaniye neyden yapılır?
Yulaf Neyden Yapılır? Yulaf Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Yulaf neyden yapılır?
Tahin Neyden Yapılır? Tahin Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Tahin neyden yapılır?
Seramik Neyden Yapılır? Seramik Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
KISAYOL Seramik neyden yapılır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.