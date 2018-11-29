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"İdeal vücut nasıl olur" sorusunun cevabı bulunduğumuz yıla göre değişkenlik gösteriyor. Birkaç yıl önce sıfır beden vücut popüler olurken şimdilerde daha geniş kalçalı olmak moda. Fitness blogger'ı Cassey Ho, ideal vücut şeklinin yıllar içinde değiştiğini gözler önüne sermek sıra dışı bir çalışmaya imza attı. Ho, kendi vücudunu photoshop ile değiştirerek yıllar içinde ideal kadın vücudunun nasıl değiştiğini gözler önüne serdi.