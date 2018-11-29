Güzellik ve estetik algısı tarih içerisinde çok fazla değişiklik gösterdi.
Fitness blogger'ı Cassey Ho, “ideal” vücut şeklinin yıllar içinde farklılaştığını gözler önüne sermek için ilginç bir yol izledi
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"İdeal vücut nasıl olur" sorusunun cevabı bulunduğumuz yıla göre değişkenlik gösteriyor. Birkaç yıl önce sıfır beden vücut popüler olurken şimdilerde daha geniş kalçalı olmak moda. Fitness blogger'ı Cassey Ho, ideal vücut şeklinin yıllar içinde değiştiğini gözler önüne sermek sıra dışı bir çalışmaya imza attı. Ho, kendi vücudunu photoshop ile değiştirerek yıllar içinde ideal kadın vücudunun nasıl değiştiğini gözler önüne serdi.
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2018
Geçtiğimiz son 4-5 yılda zayıf olmak modayken şimdilerde ince bel, geniş kalça ve dolgun dudaklar popüler... Hatta bu durum kalça estetiği ve yağ enjeksiyon oranlarını da artırmış durumda.
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90'LARIN ORTASI VE 2000'LER
Bu yıllarda kadınlar göbeksiz bir vücuda, büyük göğüslere ve uzun bacaklara sahip olmak istiyordu. Bu dönem Victoria's Secret modellerinin de altın çağı.
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1990'LARIN BAŞI
90'lı yılların başında ise çok zayıf olmak popülerdi. Süpermodeller, oyuncular, şarkıcılar 'sıska' denilebilecek kadar zayıftı.
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1950'LER
Bu yıllarda kum saati şeklindeki vücut tipi revaçtaydı. Dönemin ünlü aktrisleri Elizabeth Taylor ve Marilyn Monroe hafif dolgun vücut hatlarıyla oldukça beğeniliyordu. Haliyle bu dönemde kadınlar kilo almak için elinden geleni yapıyordu.
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1920'Lİ YILLAR
1920'li yıllarda kadınların genellikle ufak göğüsler ve düz bir bedene sahip olma çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Ayrıca kadınlar bu dönemde göğüslerini düzleştirmek için bez ile bağlıyorlardı.
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1400-1700'LÜ YILLAR
1400-1700 yılları arasında yuvarlak vücut hatları, hatta ve hatta kilolu olmak modaydı. Çünkü iyi beslenmek zenginlik ve statü göstergesiydi. Fakirler ise zayıftı.
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