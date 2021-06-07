Tarihi eser kaçakçıları jandarmaya yakalandı

Aksaray'da jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonunda, Ortaçağ dönemine ait Çarkıfelekli Mezar Anıtı ele geçirildi.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya beldesi sınırları içerisinde geçen cumartesi günü yapılan fiziki takip sonucu Y.O. ve Y.K. isimli şahısların tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

Kendilerine ait kamyonet kasasında Konya'dan gelen şahıslar, yanlarında satmak için getirdikleri Ortaçağ dönemine ait Çarkıfelekli Mezar Anıtı ile birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Y.O. ve Y.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.