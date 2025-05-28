Tarihi kervan ve göç yolu, geçmişin izini süren doğaseverlerin yeni rotası oldu

23 yaşındaki Ayşe Yılmaz, bu tarihi yolda geçmişte deve ve atlarla göç edildiğini, ticaret yapıldığını dile getirdi. Kervan yolunun geçmişe açılan kapı olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu deneyimi yaşamak isteyen herkesi bölgeye davet etti.