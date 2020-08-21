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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunduğuna ilişkin müjdesi iş dünyasında olumlu karşılandı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan doğalgaz rezervini, ülkemiz ekonomisinin güçlü hale gelmesi ve toplumumuzun gelecekteki refahı açısından büyük bir umut ve sevinçle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıllardır ekonominin en önemli gündem maddesi enerji kaynağı olduğunu belirten Bahçıvan, "Cari açığımızın da en temel nedeninin büyük ölçüde dışa bağımlı olduğumuz enerjide ödenilen faturalar göz önüne alındığında, duyurusu yapılan doğalgaz rezervinin bu sorunumuza büyük ölçüde çözüm olacağı açıktır" dedi.

Bahçıvan, sözlerini şöyle sürdürdü, "Bu rezervin işletilmesi ile birlikte özellikle sanayimizin en önemli rekabet faktörü olan enerji maliyetlerine yapacağı katkı, bizleri önümüzdeki dönem adına çok daha umutlandırmaktadır. Bu kıymetli ekonomik değerin en kısa sürede ülkemizin kalkınması, milletimizin refahının arttırılması yolunda değerlendirileceğine inanıyoruz. Bu rezervin ortaya çıkarılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

'TÜRKİYE BUGÜN İTİBARİYLE ÜST LİGE ÇIKTI'

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da Türkiye bugün itibarıyla bir üst lige çıktığını, bu ligin sanayisi güçlü, enerji zengini ülkeler ligi olduğunu belirtti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunduğuna ilişkin müjdesini büyük bir sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Böyle derin nefes aldıran bir müjdenin verilmesi ülke olarak ekonomide önümüzün daha da açılması ve dışa bağımlılığın sona ermesi anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

Palandöken, Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gaz kaynağının ülke geleceği için çok olumlu olduğunu belirtti.

Palandöken, "En önemlisi ekonomide istikrarın sağlanmasıyla fiyatlar düşecek ve piyasalara güven gelecek. Dövizimizi enerjiye değil, başka yatırımlara aktarabileceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

'ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜ ARTAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjdeyi değerlendiren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de, "Bu tarihi adım, Türkiye'nin zengin kaynaklarını kullanma konusunda yıllardır estirilen spekülasyonlara son noktayı koymuştur" ifadelerini kullandı.

İTO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Avdagiç, iş dünyası olarak bulunan doğalgaz rezervinin, mavi vatanının yeni zenginliğinin ilk keşfi olduğunu belirtti.

Avdagiç, rezerv keşfini 21'inci yüzyılın Türk çağı olmasının işaret fişeği olarak niteleyerek heyecan verici olduğunu kaydetti.

Türkiye artık sadece bir enerji koridoru değil, enerji üreten ülkeler liginde hak ettiği yerde olduğunu belirten Avdagiç, "Güçlü Türkiye, zengin doğal kaynaklarını denizde ve karada, vatanın dört bir yanında sonuna kadar kullanma ve Türk Milletinin refahını artırmak için sunma kararlılığını göstermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde ortaya konulan bu başarı, Türkiye için ekonomik anlamda da yeni bir dönemin başlangıcıdır" dedi.

Avdagiç, gaz rezervinin süreç sonunda satılabilir hale gelmesinin Türk Lirası üzerinde önemli bir baskı olan kronik cari açık sorununu hafifleteceğini kaydetti.

Enerji ithalatını düşürecek her adımın ekonomiye olumlu yansıyacağını kaydeden Avdagiç, "Enerji, başta sanayi olmak üzere tüm sektörler için önemli bir maliyet unsuru. Enerji maliyetinin düşmesi özel sektörümüzün rekabet gücünü artırır bu da ihracatı artırmak için önemli parametredir" ifadelerini kullandı.