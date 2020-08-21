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HaberlerEnerji
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizin en büyük gaz keşfini gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi açıkladı. Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Bulgular daha büyük rezervlerin habercisi. Hemen tespit kuyuları açmaya başlayacağız. Üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır" dedi. Zonguldak açıklarındaki Fatih sondaj gemisi ile yapılan bağlantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise, "Mevcut keşif ve potansiyelle birlikte ülkemizin gündeminden cari açık konusunu artık kaldırdığımızı söyleyebiliriz, cari fazlayı ve döviz fazlasını konuşacağımız yeni bir sürece girdik" ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de "Teknik çalışmalara göre burada bulmuş olduğumuz gaz çok kaliteli görünüyor. Bunlar ilerde bize maliyet açısından olumlu yansıyacak." dedi. Dönmez bölgede 6 bin kilometrekarelik sismik çalışma daha yapılacağını belirtti.

son dakika
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi açıkladı. Cumhurbaşkanı, Batı Karadeniz’in Tuna-1 bölgesinde arama çalışmaları yürütmekte olan Fatih sondaj gemisi tarafından 320 milyar metreküp seviyesinde doğalgaz rezervi bulunduğunu duyurdu.

'KANUNİ GEMİSİ DE DEVREYE GİRDİKTEN SONRA KARADENİZ'DE ARAMALARA KATILACAK'

Karadeniz gazını 2023'te milletin kullanımına sunmayı hedeflediklerini aktaran Cumhurbaşkanı şöyle devam etti. ''İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Şu anda bakımda olan Kanuni'nin de yıl sonunda devreye girmesiyle Akdeniz'deki faaliyetlerimize hız vereceğiz. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Biz de arayacağız ve inşallah bulacağız. Sakarya Gaz Sahası ile bismillah dedik, Allah'ın izniyle devamı gelecek. Sadece denizlerde değil kendi topraklarımızdaki aramaları da daha sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız.''

'ENERJİDE NET İHRACATÇI KONUMUNA GELENE KADAR DURMAK YOK'

Türkiye'nin diğer ülkelerdeki arama ruhsatlarını da çoğalttığını söyleyen Erdoğan Doğu Akdeniz konusunda da şu sözleri sarf etti: ''AB, Yunanistan'ı şımartıp üzerimize salarken kendi ilkelerine ihanet ettiğini görmelidir. Ortada dolaşan ve hiçbir geçerliliği olmayan saçma sapan haritaların en büyük zararı AB'ye vereceği unutulmamalıdır.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Zonguldak'ta Fatih sondaj gemisinde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile canlı bağlantı yaptı.

Bakan Albayrak konuşmasında Türkiye'de cari açık konusunun gündemden kalkacağını ve artık cari fazla ve döviz fazlası döneminin başlayacağını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, "Teknik çalışmalara göre burada bulmuş olduğumuz gaz çok kaliteli görünüyor. Bunlar ilerde bize maliyet açısından olumlu yansıyacak." ifadesini kulandı. Dönmez bölgede 6 bin kilometrekarelik sismik çalışma daha yapılacağını belirtti.

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YORUMLAR

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  • pembepanter 4 saat önce Cumhurbaşkanı'nı bu konuda ki azim ve sabrını tebrik ediyorum. Asla vazgeçmedi. Taa Ecevit'den bu yana sürüp giden doğalgaz ve petrol arayışları en sonunda meyvesini verdi. Ama kararlılık ve dış güçlere karşı tavizsiz bir yol izlenmesi gerekiyordu. Tayyip bey bunu başardı. Emeğ geçen tüm çalışanlara sonsuz minnettarız. İsterse 20 yıl sonra bu ülke ekonomisine yansısın sonuç da yansıyacak. İşin orasında olmamamız gerekiyor... Bulunması önemli.
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  • emtymea 4 saat önce Herkes Akdeniz'de cok büyük Dogalgaz rezervleri buluyor hatta cikarmaya basladilar hemde burnumuzun dibinde ve biz Karadenizde Dogalgaz kesfettik diyoruz. hayirli olsun diyelim
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  • maksutt 5 saat önce Hayırlı olsun....bakalım milletimize yansıyabilecek mi
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