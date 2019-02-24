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Elizabeth Taylor

Elizabeth Taylor'ın o dönemki eşi Richard Burton, (Kendisi de aynı film "Who's Afraid of Virginia Woolf?" ile aday olmuştu) aktrisi kendisiyle beraber törene katılmaması için ikna etti. Burton, o ana kadar dört kez ödülü kaybetmişti ve tekrar kaybetmekten korkuyordu. Gitmemesi için ikna ettiği eşi Elizabeth Taylor ise En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı ama Akademi'ye teşekkür eden bir açıklama yapmaması ile ödüle sahip olamadı.