Michael Caine

Michael Caine, "Hannah ve Kız Kardeşleri" (Hannah and Her Sisters) filmiyle kazandığı ilk Oscar’ını kabul etmek için törene katılmamıştı çünkü o sırada Rotten Tomatoes'da %0 not alan "Jaws: İntikam" (Jaws: The Revenge) filmini çekmekle meşguldü. Caine dersini aldı ve 2000 yılında "Tanrı'nın Eseri, Şeytan'ın Parçası" (The Cider House Rules) filmiyle kazandığı Yardımcı Erkek Oyuncu ödünü almak için törene katıldı.