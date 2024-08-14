Tarım Kredi Kooperatif 10-23 Ağustos 2024: Bu hafta markette hangi ürünler var?
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market, 10-23 Ağustos arasında geçerli indirim kataloğunu yayınladı. Bu hafta gıda ve hijyen olmak üzere 58 ürün raflardaki yerini aldı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Market 10-23 Ağustos 2024 aktüel kataloğu...
Giriş: 14.08.2024 - 11:44 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:44
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 23 Ağustos'a kadar onlarca ürün indirimli bir şekilde satılıyor. Bu hafta marketlerde; atıştırmalık, kahvaltılık, donmuş ürünler, içecekler, bakliyat, konserve, gıda ve hijyen ürünleri raflardaki yerini aldı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif 10-23 Ağustos 2024 kataloğu...
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