Tarım Kredi Marketler siteleri üzerinden yaptıkları açıklamada, "Tarım Kredi Kooperatif Market olarak toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın arttığı, bolluk ve bereket ayı olan Ramazan’da vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Temel Gıda ve Temizlik ürünlerinde fiyatlarımızı sabitliyoruz." ifadelerine yer verdi. İşte 25-29 Mart Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesi...