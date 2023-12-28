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        Haberler Ekonomi Alışveriş Tarım Kredi Market aktüel kataloğu yeni yıl fırsatı: 28-31 Aralık 2023 Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürün fiyat listesi - Alışveriş Haberleri

        Tarım Kredi Marketlerde yılbaşı fırsatları!

        Tarım Kredi Marketlerde yılbaşı fırsatları... Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amacı gütmediğini vurgulayarak açıkladığı Tarım Kredi Marketlerde yeni yıla özel fırsatlarını yayınlandı. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 26-31 Aralık 2023 güncel indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 23:35 Güncelleme: 28.12.2023 - 23:35
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        Tarım Kredi Market güncel katalog yayında. Temel ihtiyaç ürünlerinde birçok yeni indirim Tarım Kredi Marketleri'nde yer alıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketler 28 - 31 Aralık tarihlerine özel yeni yıl indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabı ve sitesi üzerinden yayınladı. Peki, Tarım Kredi Marketler'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Kooperatif Market güncel indirimli ürünler listesi ile haftanın fırsatları...

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        İŞTE GÜNCEL KATALOG

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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