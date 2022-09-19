Uygun fiyatları ile vatandaşın yakından takip ettiği Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesini haberimizde derledik. Peki, 19 Eylül Pazartesi Tarım Kredi Marketlerinde süt, ayçiçek yağı, zeytinyağı, un, şeker ve yumurta fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yeni ve indirimli ürünler listesi...