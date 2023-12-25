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Tarım Kredi Kooperatifi aktüel indirimli ürünler kataloğu paylaşıldı. Temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine pek çok farklı ürün alıcısıyla buluşuyor. Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler için Tarım Kredi Market indirimlerini bir araya getirdik. İşte, yeni yıla özel 25-31 Aralık 2023 Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler fiyat listesi...

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET İNDİRİMLİ AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU