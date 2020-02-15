Tarım ve Orman Bakanlığı Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütüldüğünü ifade ederek hileli ürünler listesini yayınladı.

5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, “Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik” gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Bakanlığın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulamalar ile;

• Tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması,

• Sektörde haksız rekabetin önlenmesi,

• Tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve

• Firmaların “güvenilir gıda üretimi'nin teşvik edilmesi amaçlandığı dile getirildi.

Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu görüldü.

Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 74 firmaya ait 99 parti ürün Tarım ve Orman Bakanlığı internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunuldu. O listeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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