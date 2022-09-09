Tarımsal Destek Kredileri yattı mı?

Tarımsal Destek Kredisi ödemeleri başladı mı? Kredi alan çiftçilerin merakla beklediği açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi. Tarımsal Destek Kredisi ödemesi e- Devlet sorgulama ekranı üzerinden çiftçiler hesaplarına ödemelerin yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.

TARIM BAKANI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMA!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından Tarım ve Destek Kredisi ödemeleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"709 milyon 78 bin 736 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."