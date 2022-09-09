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Haberler Merak Edilenler Tarımsal Destek Kredileri hesaplara yattı mı? Son dakika: Açıklama geldi! Tarımsal Destek Kredisi ödemesi e- Devlet sorgulama
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Tarımsal Destek Kredileri hesaplara yattı mı? Son dakika: Açıklama geldi!

Tarımsal Destek Kredisi ödemeleri başladı mı? Tarımsal Destek Kredisi ödemeleriyle ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den açıklama geldi. Peki, Tarımsal Destek Kredileri hesaplara yattı mı? İşte e-Devlet tarım kredisi sorgulama sayfası...

Tarımsal Destek Kredileri hesaplara yattı mı? Son dakika: Açıklama geldi! Tarımsal Destek Kredisi ödemesi e- Devlet sorgulama
Tarımsal Destek Kredileri yattı mı?
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Tarımsal Destek Kredisi ödemeleri başladı mı? Kredi alan çiftçilerin merakla beklediği açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi. Tarımsal Destek Kredisi ödemesi e- Devlet sorgulama ekranı üzerinden çiftçiler hesaplarına ödemelerin yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.

TARIM BAKANI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMA!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından Tarım ve Destek Kredisi ödemeleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"709 milyon 78 bin 736 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Paylaşımın görselinde şu detaylı bilgiler yer aldı:

TMO Alım Prim Desteği kapsamında 478 milyon 381 bin 990 lira, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 34 milyon 931 bin 691 lira, Uzman Eller Proje Desteği kapsamında 5 milyon 741 bin 859 lira, Hububat-Bakliyat-Dane Mısır Desteği kapsamında 324 bin 54 lira ve Toprak Analizi Desteği kapsamında 247 bin 480 lira ödeme yapılacak.

TARIM KREDİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çiftçiler kredi ödemelerinin yapılıp yapılmadığını e-Devlet Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yaparak sorgulayabilecekler. Ödeme sorgulamasını yapacaklar e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik No ile sisteme girişyapacaklar.

TARIMSAL DESTEK KREDİSİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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