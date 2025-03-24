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        Haberler Magazin Tarkan: Adil bir hukuk sistemi için sesimi yükselttim - Magazin haberleri

        Tarkan: Adil bir hukuk sistemi için sesimi yükselttim

        Şarkıcı Tarkan ile Hadise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla duygu ve düşüncelerini aktardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 09:13 Güncelleme: 24.03.2025 - 09:15
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        Duygu ve düşüncelerini aktardı
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        Tarkan, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından X hesabından duygu ve düşüncelerini ifade ettiği bir mesaj yayımladı.

        "İNSANLARIMIZIN TEK YÜREK DURMASI BENİ DUYGULANDIRIYOR"

        Tarkan'ın sözleri şu şekilde; "Demokrasinin erdemlerine ve önemine inanan biri olarak, her zaman en temel özgürlük haklarımız için yükselttim sesimi. Yeri geldi kadınların, çocukların güvencesi, geleceği, yeri geldi doğa ve hayvan hakları için ama en çok da bağımsız, adil bir hukuk sistemi için yükselttim sesimi. Uzun süredir yaşatılan her türlü haksızlıklar, hukuksuz yargılanmalar ve hukuki usule uygun olmayan uygulamalar neticesinde bugün, insanların demokrasiye her zamankinden daha fazla sarıldığını görmek umut verici. İnsanlarımızın bir siyasi idrak ve uyanışla haksızlıklar karşısında tek yürek durması beni gururlandırıyor ve duygulandırıyor. Daha adil ve özgür bir gelecek için hukukun mutlak bağımsızlığının, üstünlüğünün sağlanmasına ve korunmasına olan inancımızı kaybetmeden birlik olabildiğimizi görmek çok güzel. Dilerim demokrasi için bu mücadele, yorgun düşen ümidimize yeni filizler verdirir ve ülkemizi daha huzurlu günler bekler."

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        "BU YOLDA KARARLILIKLA YÜRÜMEYE DEVAM EDİYORUM"

        Tarkan'ın ardından Hadise Açıkgöz de şu ifadeleri kullandı; "Farklı düşüncelerin bir arada yaşayabilmesi, gerçek özgürlük ve eşitliğin anlamıdır. Adalet ve özgürlük yolunda yan yana durabilmek, en önemli şeydir. Adalet, özgürlük ve eşitlik gibi değerleri yıllardır savunuyorum ve bu yolda kararlılıkla yürümeye devam ediyorum. Son günlerde yaşanan olayları büyük bir üzüntüyle takip ediyorum. Gençler, haklarını savunmak ve seslerini duyurmak istediklerinde, karşılaştıkları engellerle mücadele ediyorlar. Tüm ümidimizi bağladığımız gençlerimizin umutlarını kırmadan, özgürce var olmalarına engel olunmamalı. Çünkü bu ülkenin gerçek geleceği, gençlerimizin ellerinde..."

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        #tarkan
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