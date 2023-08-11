Tarkan'dan eşiyle aşk pozu! Sevenlerinden beğeni yağdı!

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Tarkan'ın gönderisinin altına: "Büyük aşk", "Tarkan tam bir aile babası", "Mutluluğunuz daim olsun", "Ayy ne tatlı ya, duygulandım ben", "Aile saadetiniz hiç bozulmasın" gibi yorumlar geldi.