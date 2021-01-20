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Tarkan'dan 'sosyal medya' uyarısı

Instagram hesabından 'The Social Dilemma' (Sosyal İkilem) filmini yayınlayan ünlü şarkıcı Tarkan, sosyal medya hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. Tarkan, "Biliyorum sosyal medya kaçınılmaz gerçeğimiz artık ve hayatımızda olmaya devam edecek ama madalyonun karanlık yüzünü anlatan bu dökümanteri yine de izlemeniz gerektiğini düşünüyorum" dedi

Tarkan'dan sosyal medya uyarısı - Magazin haberleri
Tarkan'dan 'sosyal medya' uyarısı
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HABERTURK.COM

'Uzun süredir eşi Pınar Dilek Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya'da olan şarkıcı Tarkan, Instagram hesabından 2''The Social Dilemma' (Sosyal İkilem) filmini paylaştı.

Sosyal medya ile ilgili düşüncelerini ifade eden 48 yaşındaki Tarkan, takipçilerini de uyarmayı ihmal etmedi.

Geçtiğimiz haftalarda 'Hodri Meydan' isimli klibini yayınlayan şarkıcı, yayınladığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

Bizleri birbirimize bağladığını, aramızda köprüler kurduğunu düşündüğümüz sosyal medyanın kuklaları mı olduk? Bizi kullanıyorlar mı? Daha da mı yalnızlaştık, kutuplaştık? Biliyorum sosyal medya kaçınılmaz gerçeğimiz artık ve hayatımızda olmaya devam edecek ama madalyonun karanlık yüzünü anlatan bu dökümanteri yine de izlemeniz gerektiğini düşünüyorum.

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