Tarkan ve Zeki Müren'in, nostaljik yılbaşı dilekleri

Yeni yıla girmemize saatler kala pek çok ünlü isim yeni dileklerini takipçileriyle paylaştı.

Zeki Müren, 1984'e girerken yeni dileklerini şu şekilde ifade etmişti;

"Ülkemiz için, milletimiz için, tüm dünya insanları için en güzel olayları getirsin inşallah. Yeni yıldan bize sıhhat, mutluluk ve başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun, her şey dilediğinizce olsun, her şey her zamankinden daha yüce olsun. Çok değerli sanat arkadaşlarım adına ve kendi adıma, hepinize en engin sevgilerimi ve en derin saygılarımı sunuyorum, lütfen kabul buyurun. Lütfen gülünüz, gülelim; yeni yıla neşe, kıvanç ve huzurla girelim."