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Haberler Gündem 3. Sayfa Tarla sulama sırası tartışmasında cinayet!
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Tarla sulama sırası tartışması cinayetle bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tarla sulama sırası nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 22 yaşındaki genç hayatını kaybederken, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Tarla sulama sırası tartışmasında cinayet!
Tarla sulama sırası tartışmasında cinayet!
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İHA

Şanlıurfa'da, tarla sulama sırası nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, Akçakale ilçesine bağlı Narlıova kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, tarla sulama sırası nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle Mehmet K. (15), Ahmet E. (27), Muhammed El M. (37) ile Halil Kılıç (22) yaralandı.

Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Akçakale ile Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Akçakale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Halil Kılıç, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayetle biten kavganın ardından jandarma bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların belirlenmesi için çalışma başattı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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