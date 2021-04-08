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Tarlasını sürerken lahit mezar buldu

Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde bir çiftçi tarlasını sürerken traktöre takılan kaya parçasının altında mezar bularak durumu yetkililere haber verdi. Alanda inceleme yapan ekipler Helenistik döneme ait bir mezar içinde iskelet ve 2 adet topraktan yapılmış kap ile 4 adet parça halinde sarı renkli amorf nitelikli obje ele geçirdi. Tarihi objeler muhafaza altına alınırken, iskelet mezara geri yerleştirildi

Tarlasını sürerken lahit mezar buldu
İHA

Manisa’nın Gölmarmara ilçesine bağlı Taşkuyucak Mahallesi'nin Akçaova mevkisinde 6 Nisan tarihinde saat 17.00 sıralarında DSİ arazisini traktörüyle süren E.G. isimli vatandaşın traktöründe kullandığı patlatma aletine kaya parçası takıldı.

Bunun üzerine çiftçi kaya parçasının lahit mezar olabileceğini düşünerek jandarma komutanlığına haber verdi.

İHA'nın haberine göre olay yeri için 2 personel görevlendiren ve emniyet tedbirleri alan jandarma, durumu Manisa Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.

7 Nisan tarihinde Manisa Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kazı işleminde Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 1 adet iskelet, 2 adet topraktan yapılmış kap ve 4 adet parça halinde sarı renkli amorf nitelikli obje ele geçirildi.

Toprak kaplar ve sarı renkli metal objeler müze müdürlüğü ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken, iskelet sistemi kazının sonlanmasının ardından mezara geri bırakıldı.

Gerekli kontroller yapılıp kazı işlemi sonlandırılarak alan eski haline getirildi.

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