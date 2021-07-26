AA

Doğu Akdeniz'in en büyük hayvanat bahçesi olma özelliğine sahip Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nın tropikal iklimlere alışkın sakinlerinden lemurların popülasyonu, her geçen yıl yeni doğumlarla birlikte artıyor.

AA'nın haberine göre Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren doğa parkının üyelerinden lemurlar, hayvanat bahçesi içerisinde ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği türler arasında yer alıyor.

Ana vatanı Madagaskar olan ve iri parlak gözleriyle dikkati çeken, doğa parkın sevimli sakinleri için özel bakım ve beslenme programı uygulanıyor.

Tropikal iklimlere alışkın lemurlar, kendilerinden sorumlu bakıcılar tarafından özel yaşam alanlarında çeşitli meyve ve sebzelerle günde iki kez besleniyor.

Veterinerlerinin kontrolünde bakımları da yapılan lemurlar, gün içerisinde yaşam alanlarındaki ipler ve parkurlarda oyunlar oynayarak vakit geçiriyor.

Bu yıl 3 yavrunun dünyaya gelmesiyle sayıları 13'e ulaşan ve yaşam alanları ayrılıp iki farklı aile haline getirilen lemurların popülasyonu her geçen yıl artıyor.

"POPÜLASYON AÇISINDAN DOĞA PARKLAR İÇERİSİNDE İYİ SIRALARDAYIZ"

Tarsus Doğa Parkı Müdürü Veteriner Hekim Nilay Serpin, doğa parkın 2 bine yakın üyeye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Doğa parkında en çok dikkati çeken türün lemurlar olduğunu ifade eden Serpin, "Popülasyon açısından doğa parklar içeresinde iyi sıralardayız. İki familyamız var. Bunlar dişi sosyal hayvanlar oldukları için kendi içlerinde yavru yarışlarına giriyorlar. Hangi lemurun hangi familyanın üyesi olduğuna dikkat edip popülasyonumuzu arttırmaya çalışıyoruz. Bu sene yine doğum oldu. Oldukça güzel, yavrularımızı aldık. Şu an 3 yavrumuz var" diye konuştu.

Serpin, halka kuyruklu makilerin, lemur cinsinin üyesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Halka kuyruklu makiler arasında genellikle 'koku savaşları' oluyor. Kendi alanlarını sahipleniyorlar. Biz de popülasyona yönelik olarak sayıları arttıkça kendi alanları içerisindeki refah koşullarını arttırmaya çalışıyoruz. Üyelerimizi familyalarına göre 2 farklı alana ayırdık. Sabit bakıcılarıyla beslenme ve bakımlarına devam ediyoruz. Türkiye genelinde değerlendirdiğimizde, ilk sıralarda yer aldığımızı söyleyebiliriz. Doğu Akdeniz'de de en baştayız."

Serpin, özellikle çocukların, çizgi film karakterlerine benzettiği için doğa parkındaki lemurlara büyük ilgi gösterdiğini kaydetti.