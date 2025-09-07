Tarsus'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Mersin Tarsus'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarında devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı
Tarsus ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Sarıveli mevkisinde yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada B.D. (35) hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.