Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaTartıştığı babası ve komşusuna kurşun yağdırdı! - Haberler
ABONE OL

Tartıştığı babasını ve kaçmasına engel olan komşusunu tüfekle yaraladı

Şanlıurfa'da Özkan P. (24),tartıştığı babası Hasan P. (45) ile olay sonrası kaçmasına engel olmak isteyen komşusu Mustafa Karayazgan'ı pompalı tüfekle vurarak, yaraladı. Özkan P., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tartıştığı babası ve komşusuna kurşun yağdırdı! - Haberler
DHA

Olayda, oto kiralama işi yapan Özkan P., bilinmeyen nedenle babası Hasan P. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özkan P., otomobilinden aldığı pompalı tüfekle babasına ateş açarak, ayağından yaraladı.

DHA'nın haberine göre, bu sırada silah sesini duyan komşuları Mustafa Karayazgan, tüfekle kaçmaya çalışan genci durdurmak istedi. Özkan P., ateş ettiği Karayazgan'ı da yaralayıp, kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Hasan P. ile Mustafa Karayazgan'ı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Özkan P. ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara cuma saati 23 Nisan: Ankara cuma namazı saat kaçta?
GÜNDEMAnkara Cuma namazı saati
Adalet Bakanlığı CTE sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı CTE sonuçları 2021 açıklandı mı?
GÜNDEMAdalet Bakanlığı CTE sonuçları açıklandı mı?
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? 2021 MEB AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman?
GÜNDEMAÖL sınavları ne zaman yapılacak?
İstanbul cuma saati 23 Nisan Diyanet: İstanbul Cuma namazı saat kaçta?
GÜNDEMİstanbul cuma namazı saati
Son dakika haberi: Çavuşoğlu ve Soylu'dan 'Thodex' açıklaması
GÜNDEMÇavuşoğlu ve Soylu'dan açıklama
EROİNLE ÖLDÜRÜLMÜŞLER! Son dakika: Uzman çavuş ve arkadaşı cinayete kurban gitmiş
GÜNDEMUzman çavuş ve arkadaşı ölü bulunmuştu, cinayet çıktı
Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Otobüsle, özel arabayla ve uçakla şehirler arası seyahat yasak mı?
GÜNDEMŞehirler arası seyahat yasağı var mı?
Bugün Cuma namazı serbest mi? 23 Nisan Cuma namazı kılınacak mı? İşte cevabı
GÜNDEMBugün Cuma namazı kılınacak mı?
APARTMAN GİBİ! Son dakika: İstanbul Boğazı'ndan geçti!
GÜNDEMİstanbul Boğazı'ndan apartman geçti!
İzmir cuma saati kaçta? 23 Nisan 2021 Diyanet İzmir cuma namazı saati
GÜNDEMİzmir cuma namazı saati kaçta?