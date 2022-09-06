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Haberler Gündem 3. Sayfa Tartıştığı kadın arkadaşı bıçakla öldürdü
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Kayseri'de bir kadın tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü

Kayseri'de bir kadın ile arkadaşı arasında çıkan tartışma cinayetle sonlandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kadın arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan kadın tutuklandı

Tartıştığı kadın arkadaşı bıçakla öldürdü
Tartıştığı kadın bıçakla öldürdü
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İHA

Kayseri'de, tartıştığı kadın arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, Talas ilçesine bağlı Han Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. B.Y. (36) isimli kadın ile C.V. (35) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Y., yanındaki bıçak ile C.V.'ye saldırdı.

C.V. bıçak darbeleri sonucu kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde C.V.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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