21 yaşındaki gencin korkunç sonu

Bolu'da dün gece meydana gelen olayda, Onur B., iddiaya göre bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı ile bilinmeyen nedenle tartıştı. DHA'nın haberine göre, tartışmanın ardından Onur B., kız arkadaşına 'Yarın her şey bambaşka olacak' şeklinde mesaj attı. Genç kız, bu mesajın ardından bir daha mesaj gelmeyince durumdan şüphelenerek Onur B.'nin ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın çatı katındaki evine gitti. Ailenin de yardımıyla kapı açılarak eve girildi. Onur B., tavana iple asılı halde bulundu. Gencin yaşamını yitirdiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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