Tartıştığı kız arkadaşını öldürdü!

AA'da yer alan habere göre kentte bir sokakta, Umutcan İlter (25), kız arkadaşı Selcan Dönmezer (24) ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Son dakika haberine göre, Bolu'da kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi aynı silahla kendini vurdu.

GENÇ KIZ TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Tartışmanın ardından İlter, yanındaki tabancayla Dönmezer'e ateş etti. İlter, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan ağır yaralı İlter ve Dönmezer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.