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HaberlerGündem3. SayfaTartıştıkları kadını darbedip vurdular! - Haberler
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Tartıştıkları komşu kadını kürekle darbedip, tabancayla vurdular

İstanbul Sarıyer'de korkunç anlar yaşandı. İlçede yaşayan 2 kardeş, daha önceden aralarında husumet olan komşu kadını, evin önüne dökülen kum ve park edilen kamyonet nedeniyle çıkan tartışmada önce kürekle darbetti, ardından tabancayla vurarak, yaraladı. Olaydan sonra kaçan kardeşler, polis tarafından yakalandı

Tartıştıkları kadını darbedip vurdular! - Haberler
Tartıştıkları kadını darbedip vurdular!
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DHA

Olay, dün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Seher İ., evinde yapılan tadilatta kullanılan kumu, komşuları Dursun U. ve E.U. isimli kardeşlerin evinin duvarı önüne yığdı. Kumu getiren kamyonet de aynı yere park edildi.

ÖNCE KÜREKLE DARBETTİ, ARDINDAN KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

DHA'da yer alan habere göre, bu duruma sinirlenen Dursun U., komşusu Seher İ. ile tartışmaya başladı. Dursun U. tartışma sırasında Seher İ.’yi eline aldığı kürekle vurarak, darbetti. Ardından da evine, gidip silahı ve beraberine kardeşi E.U.'yu alıp, geri geldi.

Silahı alan E.U. rastgele ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlardan 3'ü Seher İ.’ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak, tedavi altına aldı.

ZANLILAR YAKALANDI

Polis ekipleri olay yerinden kaçan kardeşleri kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Kardeşler polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken,E.U.'nun akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü.

‘ARABANIN ARKASINA KAÇARAK CANIMI ZOR KURTARDIM’

Seher İ.’nin evinin tadilatını yapan ve kadın kürek ile darp edilince müdahale eden Abdurrezzak Korkmaz, “Ben burada çalışıyorum. Kamyoneti biraz ileriye aldım, kumu çekmeye çalıştım. Adam geldi, küreği aldı eline, kumu yola atmaya başladı. Kürekle arabanın tamponuna da vurdu. Ben de müdahale etmek istedim. Yanına gittim küfretti. Sonra kadın geldi. Bu da hemen kadına saldırmaya başladı. Küreğin sapını ters çevirip, kadına vurunca, müdahale ettim, iki tane vurdum. Küreği yere bıraktı gitti evden silahını aldı geldi. Akıl hastası kardeşine verdi, ateş etmeye başladı. Teyze bacağından ve kalçasından vuruldu. Seken kurşun da ayakkabıma geldi. Arabanın arkasına kaçtım canımı zor kurtardım" şeklinde konuştu.

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