Elektrik ve doğalgaz fiyatı için kritik 48 saat

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu toplantısının ardından Merkez Bankası politika faizini 425 baz puan indirdi ve politika faizi yüzde 19.75 oldu. Haberin ardından otomobil veya diğer motorlu araçlardan almayı düşünen pek çok vatandaş taşıt kredisi faiz oranlarının son durumunu araştırmaya başladı.

Peki Merkez Bankası kararının ardından taşıt kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte detaylar...

EN UYGUN GÜNCEL TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı almasının ardından bankaların da kademeli olarak faiz oranlarını indirmesi bekleniyor. Bankaların en uygun güncel taşıt kredisi faiz oranları ise şöyle:

- Vakıfbank %1,75

- Ziraat %1,76

- TEB %1,77

- Halkbank %1,79

- Akbank %1,85

- Yapı Kredi %1,89

- İş Bankası %1,93

- Garanti BBVA %2.04