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Tatilin ilk günü havayolunu 750 bin yolcu tercih etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde, 5 bin 104 uçak seferi yapıldığını belirterek, bu seferlerle toplam 748 bin 829 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi

19.08.2018 - 13:05 | Güncelleme: AA

Turhan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Kurban Bayramı tatilinin başlangıcında gerçekleşen havayolu uçak ve yolcu istatistiklerini açıkladı.

"9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Türkiye genelindeki havalimanlarında 5 bin 104 uçak seferi yapıldığını" aktaran Turhan, "Bu seferlerle iç hatta 340 bin 132 yolcuya, dış hatta ise 408 bin 697 yolcuya hizmet verildi. Böylece Türkiye genelinde hizmet verilen yolcu sayısı 750 bine yaklaştı" dedi.

Turhan, turizme yönelik havalimanlarının uçak trafiğinin iç hatlarda bin 408, dış hatlarda ise 2 bin 272 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Bayram tatilinin başlangıcında turizme yönelik havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısının iç hatlarda 215 bin 124, dış hatlarda ise 385 bin 321 olduğunu dile getiren Turhan, söz konusu yolcu trafiğinin yarısından fazlasının İstanbul'daki havalimanlarından olduğunu bildirdi.

Turhan, İstanbul'daki Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından iniş-kalkış yapan 2 bin 121 bin uçak seferiyle 131 bin 370 iç hat, 202 bin 660 dış hat olmak üzere toplam 334 bin 30 yolcunun hizmet aldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Turizme yönelik havalimanlarımızın 2018 yılı Kurban Bayramı tatilinin başlangıcında gerçekleşen uçak ve yolcu trafiklerine baktığımızda Antalya Havalimanı'nda 855 uçak trafiğiyle iç hatta 25 bin 277 yolcuya, dış hatta 128 bin 305 yolcuya, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda 36 uçak trafiğiyle iç hatta 2 bin 266 yolcuya, dış hatta 3 bin 451 yolcuya, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 307 uçak trafiğiyle iç hatta 29 bin 888 yolcuya, dış hatta 19 bin 210 yolcuya, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 131 uçak trafiğiyle iç hatta 8 bin 923 yolcuya, dış hatta 20 bin 524 yolcuya, Muğla Milas Bodrum Havalimanı'nda 230 uçak trafiğiyle iç hatta 17 bin 400 yolcuya, dış hatta 11 bin 171 yolcuya hizmet verildi."

 

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