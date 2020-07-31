Yapımı çok pratik ve lezzetli olan, kısa sürede pişen ve karnımız acıktığında, beklenmeden, ansızın misafir geldiğinde cankurtaranımız olacak olan, tava böreğinin yapımına başlayalım.
Tava Böreği İçin Gereken Malzemeler:
- 3 tane yufka
- 2 su bardağı süt
- 2 tane yumurta
- Yarım su bardağı ayçiçeği yağı
- 1 kâse rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 kâse ezilmiş beyaz peynir
Tava Böreğinin Yapılışı:
- Tavaya biraz ayçiçeği yağı sürün ve bir adet yufkayı kenarları dışarıda kalacak şekilde içine yerleştirin.
- Ayrı bir yerde yumurta, ayçiçeği yağı ve sütü çok az tuz atıp çırpın.
- İkinci yufkayı parçalayarak tavaya yerleştirin ve aralarına hazırladığınız sıvı karışımdan gezdirin.
- Peynirleri üzerine serpin.
- Diğer yufkaları da aynı şekilde bölerek yerleştirin ve kalan üzerine ayçiçeği yağı gezdirin.
- Yufkanın dışarıda kalan kısmıyla üzerini kapatın ve altını kızartın.
- Böreğinizin her iki tarafını da çevirerek kızartın.
- İyice piştikten sonra sıcak olarak servis yapabilirsiniz.
- Afiyet olsun...
Püf Noktası:
- Tava böreği için ocağa yerleştirdikten sonra kısık ateşte ara sıra tavayı döndürerek pişirin.
- Arzu ederseniz baharat olarak kırmızıbiber ve karabiberin yanı sıra istediğiniz baharatları da koyabilirsiniz.
- Geniş bir tavaya, yufkaların kenarları dışarıda olacak şekilde, sosunu sürerek böreğimizi yapmaya başlayalım.
- Sosu sürdükten sonra yufka parçaları ve üzerine de iç harcını ekleyebiliriz.
- Ardından kalan ve kenardan sarkan parçalarla böreğin üstünü kapatmamız gerekiyor.
- Böreğimizi altı ve üstünün kızarmasını bekleyerek pişirelim.
- Böreğin daha da lezzetli olması için piştikten sonra üzerine tereyağı sürmemiz iyi olacak.
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