Tayland: 12 çocuğu hayatta tutan eski rahip, yeni futbol antrenörü kim?

Tayland'daki bir mağarada mahsur kalan 12 çocuğun kurtarılmasının ardından pek çok kişi aynı soruyu soruyor: Kurtarma ekibi ulaşmadan önce çocukları dokuz gün boyunca hayatta tutan antrenör Ekapol Chantapong kim ve bunu nasıl başardı?
Ekapol Chanthawong son 5 yılda Wat Phra That Doi Wao Tapınağı'nda çok fazla vakit geçirdi.
Tayland'ın kuzeyindeki bir mağarada 12 çocukla mahsur kalan futbol antrenörü, Myanmar'ın Tachileik kentindeki büyükannesine bakmak için sabah erken uyanıyordu.
Daha sonra Myanmar-Tayland sınırını geçerek, temizliğe ve Budist ayinlerini organize etmeye yardımcı oluyordu.
Futbol antrenmanları akşamüstü saat 16.00 gibi başlıyordu, Chiang Rai kentindeki bisiklet gezileri ise hafta sonuna ya da tapınakta iş olmadığı zamanlara kalıyordu.
Manastırdaki başrahip Prakhruprayutchetiyanukan, antrenörü "nadiren şikayet eden, çok inatçı olmayan, içki ve sigara içmeyen nazik ve arkadaş canlısı biri" olarak tanımlıyor.
Wild Boars takımının baş antrenörü Nopparat Kantawong, antrenör Ekapol'ün ailesini çocukluğundan beri tanıyor. Ekapol, tapınağa kendini adayınca, iletişimleri kesilmiş.
Ancak 5 yıl önce yeniden karşılaşmışlar.
"O zamanlar rahipliği çoktan bırakmıştı. Onu tanıyamadım, çünkü iletişimimiz kopmuştu, ancak çocuklarla çalışırken geldi ve kendini tanıttı" diyor.
"Antrenman yapmayı ve çocukları çok seviyor. Gönüllü çalışmalarda bulunmayı da. Antrenör yardımcısı olmak istediğini söyledi. Çocukları uyuşturucu ve diğer belalardan korumak için onlarla boş vakitlerimizde de vakit geçirmemizi öneren oydu."
23 Haziran'da, o ve (yaşları 11 ile 16 arasında değişen) Wild Boars genç futbol takımının 12 üyesi, Mae Sai bölgesindeki Tham Luang mağarasına doğru bisikletlerini sürdüler.
Çocukların başlarının belada olduğu haberi ilk yayıldığında, kamuoyunun ilk tepkisi öfke oldu.
Çocukları tehlikeli bir mağaraya soktuğu için Ekapol geniş bir kitle tarafından kınandı.
Ancak dokuz gün sonra dalgıçlar çocukları bulduğunda bu algı değişti.
İngiliz dalgıçlar tarafından paylaşılan video sonrasında, pek çok insan antrenörün ve çocukların bu kadar uzun süre boyunca mağarada nasıl hayatta kaldığını sormaya başladı.
Başrahip Prakhruprayutchetiyanukan, 'sati' (farkındalık) ve 'samadhi'nin (meditatif bilinç hali) hayatta kalmalarının temel nedeni olduğuna inanıyor.
Bir rahip adayı olarak Ekapol, pek çok Hinduizm ve Theravada Budizm eserlerinin yazıldığı Pali dilini en iyi şekilde öğrendi.
"Antrenör Ekapol tapınakta eğitim gördüğü için, farkındalığın temellerini öğrendi. Bu eğitimi almayanlar, yardım beklerken çaresizlik içinde oturup, ağlarlardı."
"Ancak ne kadar fazla ağlarlarsa, o kadar enerjileri tükenirdi. Antrenör Ekapol içinden ağlamış olabilir, kimsenin duymayacağı şekilde. Ancak 12 çocuğu koruma ihtiyacı onun devam etmesini sağlamıştır."
Kurtarma operasyonuna katılan Tayland Deniz Komandosu da, hayatta kalmalarının sırrının meditasyon olabileceğini söylüyor.
Komutan Apakorn Yookongkaew, meditasyonun çocukları yatıştırmaya yardımcı olarak, oksijen kullanımını azaltmış olabileceğini düşünüyor.
Meditasyon, nefes almayı kontrol etmek ve stres ile endişeyi azaltmak konularında ???
Dalış için de yaygın kullanılan bir teknik, su altında uzun ve zor yolculuklarda oksijenden tasarrufu sağlıyor.
Antrenör Ekapol şimdi hastanede mağaradan kurtartılan diğer çocuklarla birlikte tedavi görüyor.
Aileler onu affettiklerini söylediler, ancak antrenörün bir süre tapınağa geri dönmesi istenebilir. Taylandlılar arasında bu yaygın bir uygulama. Bir nevi kefaret, tazelenme ya da ruhani temizlenme.
https://twitter.com/joyiiz34/status/1014732012597362689
Sosyal medyada, antrenör için yoğun bir şekilde destek mesajları da paylaşılıyor.
En çok paylaşılan tweet'lerin birinde, Ekapol'ün 12 çocuğa bakabileceğini ve aşırı stres altında sakin kalmayı başarabileceğini kanıtladığı için harika bir partner olacağı belirtiliyor.
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