Taylor Swift'ten kanser hastası iki yaşındaki kıza bağış

Taylor Swift, ihtiyacı olan bir çocuk hayranına para bağışında bulundu. Küçük Taylor Swift hayranı, ünlü şarkıcıya "Arkadaşım" demesiyle sosyal medyada popüler hale geldi.

1.6 milyar dolarlık servete sahip olan 35 yaşındaki ABD'li şarkıcı, hayranının viral olan videosunun yayınlanmasının üzerinden sadece bir buçuk hafta geçtikten sonra, kanserle mücadele eden iki yaşındaki kız için 100 bin dolarlık bağış yaptı.

Taylor Swift, bağışı 18 aylıkken 4'üncü evre kanser teşhisi konulan Lilah adlı küçük kız için oluşturulan bir fon hesabına yatırdı.

Lilah'ın 'The Fate of Ophelia' adlı Taylor Swift klibini izlerken çekilmiş bir videosu, küçük çocuğun ekrana işaret ederek "O benim arkadaşım!" demesiyle bu ayın başlarında sosyal medyada viral olmuştu.

Taylor Swift, bağışının altına "Arkadaşım Lilah'a en içten sevgilerimi gönderiyorum!" diye yazdı.