- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Tayvan'da doğa ve kültür arasındaki uyumu temsil eden kuru lavantalar, ağaç dalları ve orkidelerin yer aldığı bahçe, yılda yaklaşık 200 bin ziyaretçi ağırlayan Lisinia Doğa Proje ve Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde 6 ay boyunca görülebilecek.
AA'nın haberine göre proje merkezindeki açılış törenine Tayvan Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser Tai-hsiang Cheng de katıldı.
Cheng, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen 5 yılda Tayvan ve Türkiye arasında eğitim, tarım, teknoloji ve insani yardımlar başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birlikleri ve projeler yürüttüklerini söyledi.
"BİZ İYİ BİR ARKADAŞIZ"
2015 yılında Tayvan ve Türkiye arasında başlayan direkt uçuşların iki ülke arasındaki mesafeyi kısalttığını belirten Cheng, şunları kaydetti:
"Bugün burada olmaktan ve ortak bir projeyi hayata geçirmekten şeref duyduk. Lisinia Doğa Proje Merkezi'nin kurucusu Öztürk Sarıca'yı doğaya duyduğu saygıdan dolayı tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz. İleride daha yakın ilişkiler gerçekleştirmeyi ümit ederiz. Tayvan'da da buradakine benzer dünyayı ve doğayı korumaya yönelik gönüllü çalışan arkadaşlarımız var. Biz de onları buraya davet edeceğiz ve Lisinia ekibi ile projeler yapmalarını teşvik edeceğiz. Biz iyi bir arkadaşız ve sizleri çok seviyoruz."
Lisinia Doğa Proje Merkezi Kurucusu Öztürk Sarıca da Tayvan heyetinin açılışa katılmalarından dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Tayvan'ın 6 ay boyunda Taichung EXPO'sunda Lisinia'nın bir bahçe projesini ağırladığını aktaran Sarıca, "Türkiye'nin doğasını, Türk insanını ve geleneğini tanıtmaya çalıştık. Karşılıklı ticari iş birlikleri çerçevesinde Tayvan da burada 6 ay botunca kendi doğasını, kültürünü ve özellikle orkidelerini tanıtacak. Önümüzdeki yıllarda bu iş birliklerinin gelişerek devam etmesini diliyoruz" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.