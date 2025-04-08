Tayyip Talha Sanuç sakatlıktan sonra dikiş tutturamadı!
Beşiktaş'ta 4 gün içinde iki kez kırmızı kart görerek tarihe geçen Tayyip Talha Sanuç'un düşüşü devam ediyor.
Beşiktaş'ın 2022-2023 sezonu başında Adana Demirspor'dan 1.5 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Tayyip Talha Sanuç, geldiği gibi takımın değişmezlerinden olmuştu.
Ancak 2 Nisan 2023'te oynanan Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan ve 4-2 kazanılan derbi maçın ilk bölümlerinde sakatlanan Tayyip Talha'nın çapraz bağlarının koptuğu tespit edilmişti.
Sezonu kapatan Tayyip Talha Sanuç, ancak ertesi sezonun devre arasına iyileşebildi.
Sahalara dönse de eski performansından uzak kalan 25 yaşındaki futbolcu, kadrodaki yerini de kaybetti.
Bu sezona Necip Uysal'ın da uzun süreli sakatlanmasıyla birlikte sağ stoperde Gaberiel Paulista'nın tek alternatifi olarak başlayan Tayyip Talha, yine formayı alamazken Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu'nun da arkasında kaldı.
Ocak ayında yine bir sakatlık yaşayan ve sahalardan uzak kalan Tayyip Talha Sanuç, savunmada üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle şans bulsa da bunu iyi değerlendiremedi.
Göztepe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı kartla takımını yakan 25 yaşındaki savunmacı, hemen ardından sonradan oyuna girdiği Kasımpaşa maçında da kırmızı görerek siyah-beyazlıları 4 gün içinde 2 kez eksik bıraktı.
Beşiktaş'ta ağır sakatlığı yaşayana kadar 22 resmi maçta forma giyen ve 20 kez 11'de başlayan Tayyip Talha Sanuç, sonrasında ise 2 sezonda toplam 26 maçta şans buldu. Bunların sadece 15'ine 11'de başladı.
Tayyip Talha Sanuç'un geçtiğimiz nisan ayında sözleşmesi dönemin Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba tarafından 2027'ye kadar uzatılmıştı.