Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYemek YapmaDiğer Tarifler
ABONE OL

Taze börülce yemeği tarifi, nasıl yapılır?

Son derece sağlıklı bir besin içeriğine sahip olan taze börülce hem hafif bir yemek olarak mideyi yormuyor hem de protein deposu özelliğiyle vücudu diri tutuyor. Her yönüyle şifalı ve bir o kadar lezzetli taze börülce yemeğini siz de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki taze börülce yemeği tarifi nedir? Nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?

Taze börülce yemeği tarifi, nasıl yapılır?

Harika bir protein kaynağı olması ve hafif şekerli tadıyla damağınızı şenlendirecek olan börülce yemeği tarifi ile karşınızdayım. Vücudumuza faydalı vitaminler içeren bu sağlıklı yemeği sofralarınızdan eksik etmeyin.

Taze Börülce Yemeği İçin Gereken Malzemeler:

Yarım kg taze börülce

2 adet orta boy soğan

4 adet domates

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

2 adet kesme şeker

Taze Börülce Yemeği Yapılışı:

Börülceleri ayıklayalım.

Soğanları yemeklik doğrayalım, sarımsakları da ikiye bölelim.

Domatesleri soyup küçük küçük doğrayalım.

Tenceremize, zeytinyağını ekleyelim.

Üzerine soğanları ilave ederek, diriliği gidene dek kavuralım.

Daha sonra börülceleri ve üstüne de domatesleri ekleyelim.

Domatesin üzerine de tuz ve şekeri ilave edelim.

Orta ateşte börülceler yumuşayana kadar pişirelim.

Yemeğimiz hazır.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Börülce yemeği kısık ateşte pişirilmelidir.

Tuzunu en son katalım.

Suyu azalırsa, sıcak su ekleyebilirsiniz.

Sürekli kontrol edilmeli.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Acukalı ve lorlu poğaça tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAAcukalı ve lorlu poğaça yapılışı, püf noktaları
Adana kebap tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAEnfes lezzet Adana kebap için pratik tarif
Akçaağaç şuruplu pancake tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAAkçaağaç şuruplu pancake tarifi
Patatesli Çilav nasıl yapılır? Patatesli Çilav tarifi ve malzemeleri
YEMEK YAPMAPatatesli Çilav nasıl yapılır?
Özbek pilavı nasıl yapılır? Özbek pilavı tarifi ve malzemeleri
YEMEK YAPMAÖzbek pilavı nasıl yapılır?
Çin Pilavı nasıl yapılır? Çin Pilavı tarifi ve malzemeleri
YEMEK YAPMAÇin Pilavı nasıl yapılır?
Ciğerli İç Pilavı nasıl yapılır? Ciğerli İç Pilavı tarifi ve malzemeleri
YEMEK YAPMACiğerli İç Pilavı nasıl yapılır?
Hamsi Pilavı nasıl yapılır? Hamsi Pilavı tarifi ve malzemeleri
YEMEK YAPMAHamsi Pilavı nasıl yapılır?
Sebzeli Bulgur Pilavı nasıl yapılır? Sebzeli Bulgur Pilavı tarifi ve malzemeleri
YEMEK YAPMASebzeli Bulgur Pilavı nasıl yapılır?
Badalan yemeği tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMABadalan yemeği için püf noktalar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X