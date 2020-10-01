Harika bir protein kaynağı olması ve hafif şekerli tadıyla damağınızı şenlendirecek olan börülce yemeği tarifi ile karşınızdayım. Vücudumuza faydalı vitaminler içeren bu sağlıklı yemeği sofralarınızdan eksik etmeyin.

Taze Börülce Yemeği İçin Gereken Malzemeler:

Yarım kg taze börülce

2 adet orta boy soğan

4 adet domates

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

2 adet kesme şeker

Taze Börülce Yemeği Yapılışı:

Börülceleri ayıklayalım.

Soğanları yemeklik doğrayalım, sarımsakları da ikiye bölelim.

Domatesleri soyup küçük küçük doğrayalım.

Tenceremize, zeytinyağını ekleyelim.

Üzerine soğanları ilave ederek, diriliği gidene dek kavuralım.

Daha sonra börülceleri ve üstüne de domatesleri ekleyelim.

Domatesin üzerine de tuz ve şekeri ilave edelim.

Orta ateşte börülceler yumuşayana kadar pişirelim.

Yemeğimiz hazır.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Börülce yemeği kısık ateşte pişirilmelidir.

Tuzunu en son katalım.

Suyu azalırsa, sıcak su ekleyebilirsiniz.

Sürekli kontrol edilmeli.