Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemTBMM'den ABD Temsilciler Meclisi kararlarıyla ilgili olarak ortak bildiri

TBMM ABD Temsilciler Meclisi kararlarıyla ilgili olarak ortak bildiri yayınladı

HABERTURK.COM / AA

TBMM Başkanlığının, Meclis Genel Kurulunda kabul edilen tezkeresiyle ABD Temsilciler Meclisi kararları kınandı. Tezkerede, "ABD Temsilciler Meclisinin, bir kısım çevrelerin sözde Ermeni soykırım iddiaları bağlamında gündeme getirdiği tezleri sahiplenmesini, akıl ve vicdan sahibi üyelerin itirazına rağmen bir karara dönüştürmesini, TBMM olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye’ye yaptırım uygulanması tehdidi ile alınan Temsilciler Meclisi kararının nezdimizdeki anlamı sadece şantaj girişimidir. Türkiye hiçbir zaman şantaja boyun eğmemiştir, bu kararı da tek vücut olarak şiddetle reddettiğini ilgili siyasetin sahiplerine bildiririz" ifadeleri yer aldı

TBMM

TBMM Başkanlığı kabul ettiği tezkeresiyle, ABD Temsilciler Meclisi kararını kınadı, reddetti ve yok hükmünde saydı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzalı tezkereyi okudu ve daha sonra Genel Kurulda oylattı.

Kabul edilen tezkerede, "ABD Temsilciler Meclisinin, bir kısım çevrelerin sözde Ermeni soykırım iddiaları bağlamında gündeme getirdiği tezleri sahiplenmesini, akıl ve vicdan sahibi üyelerin itirazına rağmen bir karara dönüştürmesini, TBMM olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz." ifadesine yer verildi.

Tezkerede, daha önceki yıllarda da benzeri girişimlerin olduğu, Temsilciler Meclisindeki oylamalara bu şekilde düşmanca yansımadığı belirtildi.

Geçen süre içinde değişenin, tarihin belgeleri değil, bugünün küçük çıkar hesaplarında boğulmuş utanç verici siyasi zihniyet olduğunun vurgulandığı açıklamada, alınan kararın açıkça, tarihi gerçeklerin karartılması girişimi olduğu bildirildi.

Türkiye'nin, her zaman bu tür iddialar karşısında arşivlerin açılmasını savunduğu, görevin tarihçilerde olduğunu belirttiği, siyaseti soysuzlaştıran girişimlerin anlamsızlığını kin ve nefret doğurucu potansiyelini vurguladığı ifade edildi.

Tezkerede, şunlar kaydedildi:

"Ne yazık ki Temsilciler Meclisi bu kararıyla aynı zamanda kölelik karşıtı, insan hakları bildirgeleri çizgisinde değil, aksine köleci, sömürgeci, çıkarcı, emperyal siyaset istikametindeki mirasa bir katkıda daha bulunmuştur. Türkiye’yi, her bir satırı ahlak, akıl ve tarihi bilgiler ışığında suç olan satırlarla yargılamaya cüret eden bu tavrın kaynağı hiç şüphesiz sadece kirli vicdan yüküdür. Ayrıca, TBMM tarihi olaylarla ve iddialarla alakalı kararlar almanın, parlamentoların ışığı olmadığını ilkesel olarak inanmaktadır. Öte yandan Türkiye’ye yaptırım uygulanması tehdidi ile alınan Temsilciler Meclisi kararının nezdimizdeki anlamı sadece şantaj girişimidir. Türkiye hiçbir zaman şantaja boyun eğmemiştir, bu kararı da tek vücut olarak şiddetle reddettiğimizi ilgili siyasetin sahiplerine bildiririz.

ABD ile Türkiye arasındaki uzun yıllara dayalı stratejik müttefikliğin, dostluğun, teröre karşı iş birliğinin kimi siyasetçiler eliyle sistematik bir şekilde tahrip ve yok edilme girişimlerine karşı Türkiye olarak artık bıçağın kemiğe dayandığını kuvvetle ifade ediyor, iki ülke arasındaki dostluğa katkı sunmak bir yana düşmanlığı körükleyecek bu türden kararları ucuz çıkar hesapları ile anılan zihniyeti ve siyaseti şiddetle kınıyor, yok hükmünde sayıyoruz. Bu düşüncelerle ABD Temsilciler Meclisinin mezkur kararlarının tümüyle kınanmasını, reddini, yok hükmünde sayılmasını ve yüce TBMM tarafından alınan kararın Resmi Gazete'de yayımlanması hususunu Genel Kurulun tasviplerine arz ederim."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Anne- baba ve kızlarının cansız bedeni 5,5 saat sonra bulundu
GÜNDEMBir aile yok oldu!
Arkadaşının elinden almaya çalıştığı tüfekten çıkan saçmalarla öldü
GÜNDEMTüfekten çıkan saçmalarla öldü
Birleşip Arap Emirlikleri (BAE) Türk akademisyenlerin yapacakları bilimsel sunumu engelledi
GÜNDEMBAE'den Türk akademisyenlere çirkin tavır!
Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalınan ambulans ormanda bulundu - Haberler
GÜNDEMÇalınan ambulans bulundu
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan: 15 Temmuz'da köprüdeki hiçbir asker masum değil
GÜNDEM"15 Temmuz'da köprüdeki hiçbir asker masum değil"
Rebiülevvel ayının faziletleri neler? Rebiülevvel ayı duaları ve ibadetleri
GÜNDEMRebiülevvel ayının faziletleri neler?
16 bin TL'lik cezaya utanmaz yanıt!
GÜNDEM16 bin TL'lik cezaya utanmaz yanıt!
Son dakika... MHP Lideri Bahçeli: ABD-Türkiye ilişkileri yara almış durumda
GÜNDEMBahçeli'den skandal karara tepki!
Son dakika... AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa etti
GÜNDEMAK Parti'den istifa
Son dakika! 9 kişinin öldüğü tren kazasında 10 kişi için iddianame - Haberler
GÜNDEMAnkara'daki tren kazasında iddianame tamam!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X