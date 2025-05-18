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        Haberler Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş sosyal medyasından 'Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümü paylaşımı yaptı

        TBMM Başkanı Kurtulmuş sosyal medyasından 'Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümü paylaşımı yaptı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kırım Tatarı soydaşlarımızı hafızalardan silinmeyecek bir acıyla yurtlarından koparan büyük sürgünü hüzünle anıyoruz." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 22:39 Güncelleme: 18.05.2025 - 22:39
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        'Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümü paylaşımı
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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "81 yıl evvel, Kırım Tatarı soydaşlarımızı hafızalardan silinmeyecek bir acıyla yurtlarından koparan büyük sürgünü hüzünle anıyoruz. Bu insanlık dışı zulümde hayatını kaybeden Kırımlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, acılarını tüm kalbimle paylaşıyorum."

        Kurtulmuş, Türkiye'nin Kırım Tatarlarının haklı davasını her platformda savunmaya ve mücadelesine en güçlü şekilde destek vermeye devam edeceğini de vurguladı.

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