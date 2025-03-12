TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye önemli bir güç merkezi olarak ortaya çıkacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki Tören Salonu'nda rektörlerle iftarda bir araya geldi. Kurtulmuş, dünyanın yoğun değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçtiğini belirtti ve Türkiye'nin dünyadaki değişimden etkilenen ender ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

Kurtulmuş, "Bölgesel konumumuz, taşıdığımız potansiyel ve geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye bütün bu değişimlerden etkilenmekte ve yavaş yavaş dünyadaki bu küresel değişimleri etkileyebilecek bir aktör konumuna gelmektedir. Bunun için durumu iyi tespit etmek, iyi analiz etmek ve buna göre hazırlıklarımızı çok daha güçlü bir şekilde gerçekleştirmek durumundayız. Dünyada halen var olan, sistem olarak bütün sistemlerin A'dan Z'ye değişmekte olduğu bir dönemin başındayız. Filistin'de 1,5 yıl boyunca yaşanan İsrail'in baskıları, soykırıma varan davranışları; uluslararası camiada özellikle de sivil inisiyatiflerin ortaya koymuş olduğu reaksiyonlar, dünyanın birçok yerinde siyaset meydanlarında ortaya çıkan fikirler net bir şekilde göstermiştir ki, artık dünyada değerlere dayalı bir sistemin olmadığı, ilkelere dayalı bir küresel sistemin mevcut olmadığı, yeni bir küresel sistemin inşa edilmesinin insani bir zorunluluk olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki, yakın bir gelecekte dünyadaki küresel siyasi mimarinin baştan sona değişmesi muhtemeldir, mukadderdir. Aynı şekilde dünya ekonomisinin temel paradigmaları çökmüş, varsayımları alt üst olmuş bir haldedir. Bu yüzden dünya ekonomisinin de yeniden yapılacağı bir döneme doğru yol alıyoruz" ifadelerini kullandı.

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'TÜRKİYE, ÖNEMLİ BİR GÜÇ MERKEZİ OLARAK ORTAYA ÇIKACAK'

Dünyada çok merkezli bir yapının ortaya çıktığını söyleyen Kurtulmuş, hiçbir ülke veya bölgenin dünyayı tek başına yönetemeyeceğini kaydetti. Kurtulmuş, "Bu çerçevede iddiayla söylüyorum, elimizdeki rasyonel yönleri görerek söylüyorum. Bu çok merkezli dünya sisteminin kurulmasında önemli bir güç merkezi olarak ortaya çıkacak ülkelerden birisi de Türkiye'dir, bizim ülkemizdir, bizim coğrafyamızdır. Hani rahmetli İnönü'nün meşhur bir lafı var ya, 'Yeni bir dünya kurulur ve orada Türkiye de yerini alır.' Bundan daha ilerisini de artık söylemek noktasındayız. Yeni bir dünya şekillenecek ve Türkiye kendisine gösterilen yeri değil, kendisinin oturmak istediği yere Allah'ın izniyle oturacaktır. Önümüzdeki dönemin bize çok büyük imkanlar ve fırsatlar sunduğu, bu imkan ve fırsatların değerlendirilebilmesi için de üniversitelerimize lokomotif bir görev düştüğü aşikardır. Türkiye'de 208 üniversitemizin var olduğu, 7,5 milyon üniversite öğrencimizin yer aldığı muazzam, devasa bir öğretim kadrosuna sahibiz. Aslında biz Türkiye olarak bilim geleneğinde, ilmi geleneklerden habersiz bir millet değiliz. Darül-Hikme'den, Darülfünun'a, Enderun'a kadar fevkalade köklü bilimsel kuruluşları gerçekleştirmiş. Bunları sadece kurumların gücü bakımından değil, aynı zamanda etkinliği ve yaygınlığı bakımından da tecrübe etmiş bir milletin torunuyuz. Aynı zamanda cumhuriyet döneminin başından itibaren üniversiteleşmeyle birlikte bugün geldiğimiz nokta ise Allah'a çok şükür kıvanç vericidir" diye konuştu.