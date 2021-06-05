AA

Şentop, basına kapalı gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada, kendisinin de Balkan muhaciri bir ailenin çocuğu olduğunu, babasının Gevgeli'den Türkiye'ye göç ettiğini anlattı.

Ailesinin 1926 yılında Tekirdağ'ın Kumbağ ilçesine geldiğini belirten Şentop, "Bu sebeple Makedonya ile irtibatlıyız. Şahsen ben de Balkan kökenli bir ailenin evladı olarak, Balkan Türklerini ve onlarla ilgili meseleleri yakından takip ediyorum." dedi.

Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisinin 4 Nisan seçimlerinde aldığı başarının çok önemli olduğunun altını çizen Şentop, "Bu seçimde sizi zorlayan kısıtlamalar kaldırıldı. AK Parti'de Seçim İşleri Başkanlığı yaptım. Çok önemli seçimleri yönettik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk kez yurt dışındaki Türk vatandaşlarının oy kullandığını hatırlatan Şentop, buralarda vatandaşların oy kullanmasını kolaylaştırmanın önemine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bunu kolaylaştırmanız lazım. Bu sizin partinize çok kolaylık sağlayacak. Oranın birinci sınıf vatandaşı olmanız bizim arzumuz. 11 Temmuz seçimlerinde başarılar diliyorum. Sizler için dua ediyoruz. Meclis Başkanları olarak benim ve seçilecek mevkidaşımın, ilgili komisyonlarımız ve Dostluk Gruplarımız arasındaki temasların küresel salgındaki normalleşme de göz önünde bulundurularak sıklaştırılması ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi bakımından fayda sağlayacaktır."

Meclis Başkanı seviyesinde ziyaret sırasının Bulgaristan'da olduğunu da belirten Şentop, bu ziyaretin aslında geçen sene gerçekleştirilmesinin planlandığını ancak pandemi nedeniyle mümkün olmadığını anlattı.

Haziran ayının sonunda Güney Doğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜPA) 8. Genel Kurulu'nun Antalya'da, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ev sahipliğinde düzenleneceğini belirten Şentop, şöyle konuştu:

"4 Nisan seçimlerinden sonra seçilen Bulgaristan Ulusal Meclis Başkanı Sayın Iva Miteva'yı da bu Genel Kurula davet ettim. Kendisini 20 Nisan'da Ulusal Meclis Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik de etmiştim. Ülkenizdeki seçimler nedeniyle Bulgaristan Ulusal Meclisinden Antalya'daki genel kurula katılım durumu henüz netleşmemiş olsa da Parlamentolarımız arasındaki ilişkilerin hem ikili hem de çok taraflı parlamenter asamblelerde karşılıklı diyalog zemininde olumlu bir çerçevede geliştirilmesine önem atfediyoruz. Bir ülkede azınlıklar varsa. Orada seçimlerde kendilerine kolaylıklar gösterilmeli."

"MÜCADELEMİZ TÜRK KİMLİĞİNİ KORUMAK"

Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı da yoğun programında kendilerine zaman ayırdığı için TBMM Başkanı Şentop'a teşekkür etti.

Soydaşlarının 100-150 yıl önce Türkiye'ye geldiklerini hatırlatan Karadayı, "Bu topraklar bizim topraklarımız. Biz muhacir değiliz orada. Türkiye anavatanımız. Osmanlı'dan sonra oralarda kaldık. Bizim mücadelemiz Türk kimliğimizi korumak. Dilimizi, dinimizi, adetlerimizi korumak. Zorluklar yaşadığımız bir gerçek." dedi.

4 Nisan seçimlerinin kendileri açısından iyi geçtiğini ve yerel iktidarda iyi bir sonuç aldıklarını anlatan Karadayı, şöyle konuştu:

"300 bin Bulgaristan vatandaşı 12 yıl sonra oy kullanacak. Son seçimlerde 336 bin oy aldık. 30 yıl geçti aradan. Eski olayları bilmeyen bir nesil yetişti. 35 sandık sınırı kalktıktan sonra bizim amacımız 50 bin oyu aşmak istiyoruz. Açılacak sandıkların yeri belli. 15 Haziran'a kadar dilekçelerimizi vererek büyükelçi ve konsolosluklarla irtibata geçip sandıkların açılması için başvuruda bulunacağız. Türkiye'de dört bölgede parti temsilcilerimiz var. Bunların vasıtasıyla buradaki partililerimize ulaşıyoruz. Trakya'da 8 sandık var. 30 yılda birliğimizi koruduk. Bu süre zarfında farklı olaylar yaşadık. Türk olup başka partilerde milletvekilli olanlar Türklere hizmet değil kendi partilerine destek oldular. Türklerin haklarını koruyamadılar. Bulgaristan'da milliyetçiliğin tek felsefesi Türk düşmanlığı. Okullardaki kitaplarda bu düşmanlık başlıyor. Türk düşmanlığı bir tür siyasi enerji olarak görülüyor. Meclis'te Türklerle ilgili bir olay olduğu zaman tüm partiler karşımızda oluyor. Türkçe propaganda yapmak yasak. AB'de dil zenginliğine evet oyu kullanan Bulgaristan’da Türkçe propaganda yasak. Hatta cezası var."

"TÜRKÇE SEÇMELİ DERS"

Mustafa Karadayı, Türkçe'nin seçmeli ders olduğunu da belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çok ciddi bir konu. Eğitim Bakanlıkları burada görüşülürse bir netice alınabilir. Çünkü biz Türkçe okumayan bir nesil olarak bunun sıkıntısı çektik. İnşallah yeni neslin bunu çekmemesi için

Türkçe okuma kitapları ile ilgili bir öneri sunduk. Bunları yedek kitap olarak sunduk. 2018 Aralık'ta onaylandı. Bulgaristan'da 7. sınıfa kadar kitapları devlet basar ve dağıtır. 2019'da Türkçe okuma kitaplarının listede olmadığını gördük. Sonrasında biz kitapları bastık ve kendimiz dağıttık. Bulgaristan'da maalesef Türklere karşı çifte standart var."

"BU SEÇİMDE ÇOK DAHA GENİŞ BİR KAMPANYA YAPACAĞIZ"

11 Temmuz'da kilit parti olurlarsa ondan sonra Bulgaristan'da Türkler için çok daha iyi bir geleceği inşa edeceklerini belirten Karadayı, "Geçmişten ders alarak geleceği inşa etmemiz gerekir. 30 yıldır kendilerine Türkiye ve Türk karşıtlığı üzerinden mevzi alıyorlar. Şimdiye kadar sağ olsun Sayın Büyükelçimizle çok iyi bir uyum içinde çalıştık. Bu seçimde çok daha geniş bir kampanya yapacağız." dedi.

Karadayı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un 11 Temmuz seçiminde hedeflerinin kaç milletvekili almayı öngördüğüne ilişkin sorusuna da "Bulgaristan'da 310 bin oy aldık. 20 bin oy daha almayı öngörüyoruz. Türkiye'den gelen oylarla 400 bin oy hedefimiz var. 35 vekilden fazla olmayı hedefliyoruz. Belki 40'ı da geçeriz." yanıtını verdi.

Görüşmenin ardından TBMM Başkanı Şentop, Karadayı ve beraberindeki heyetle karşılıklı olarak hediyeler verdi.