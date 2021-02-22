TBMM Başkanı Şentop'tan, AK Parti Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki

Şentop, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Özlem Zengin’e yapılan çirkin ve alçakça saldırıyı lanetlediğini belirterek, "Bu tür alçaklıkların hesabı hukuk içinde mutlaka sorulmalıdır ki hakaret ederek iş yaptığını sanan kirli ve habis karakterlerin hak ettikleri cezayı aldıkları bilinsin." ifadelerine yer verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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