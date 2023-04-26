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TBMM Başkanvekili Adan'dan Habertürk'e açıklamalar

TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalar

TBMM Başkanvekili Adan'dan Habertürk'e açıklamalar
HABERTURK.COM

TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalar.

Adan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye'nin belli yerlerinde mitinglerimizi yaptık. Bu süreçte deprem olayı ortaya çıkınca mitinglerimizi durdurduk. MHP uzun süredir milletimizle kucaklaşmaya başlatmış olan bir hareket. Anketler konusunda bir duyarlığı sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye'deki firmaların tamamı için söylüyorum; MHP'den özür dilemek, kendi faaliyetleriyle de yüzleşmek mecburiyetindedir. 2018 yılı itibariyle MHP ile ilgili tamamı yanılmıştır. Cumhur İttifakı'nı doğuran sebeplerin başında 15 Temmuz kalkışması vardır. O büyük kalkışmaya 'kontrollü darbe' diyenler var, değişik sulandıranlar var. Onu yapanları mağdur gösteren demokrasi anlayışını inşa etmeye çalıştılar. Buna müsaade etmek mümkün değildir.

"DEVLETİ YOK ETME KONUSUNDA BİR İRADE SÖZKONUSU"

15 Temmuz günü önemli bir yetkili beni aradı. Bir kalkışmanın olduğunu MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli Bey'in bir açıklama yapmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Sayın Bahçeli MHP Genel Merkezi'ndeydi. Beklentiyi söyleyince açıklamayı çoktan yaptığını ifade etmişlerdi. 15 Temmuz kalkışmasında bir Türk milliyetçisi olan Devlet Bey 'Ben devletin yanındayım' diyordu. O gün dik durmayanlar var, dik duranlar var. Daima devlete yönelmiş hareketlere karşı referansı Türk milliyetçiliği olan MHP her zaman kendisine düşen sorumluluğunu yerine getirmiştir. Bugün Türkiye'de devleti yok etme konusunda bir irade sözkonusu.

"BUGÜN ABD TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YI SİLAHLANDIRIYOR"

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre devleti yönetecek olan devlet başkanını seçeceğiz. Bir de milletvekillerini seçeceğiz. Türkiye'de bir hastalık var. Türkiye'de şu anda tabloya sağlıklı baktığımızda yaşadığımız süreç var. 5 yıldır parlamentoyu yönetenlerden birisiyim. Orada şahitliklerim var. Türkiye'de PKK terör örgütü silahlanıyor. ABD silahlandırıyor. Türk askerine, devletine yönelik bir eylemle karşı karşıyıyız. 3-5 yıl içerisinde kahpe tuzaklarla birilerini kaçırıp, rehin aldılar. Gara'da ellerini, yüzlerini bağlayarak kurşun sıkarak 13 vatandaşımızı şehit ettiler. Bu silahlı örgütün parlamentodaki temsilcisi HDP'dir.

Ayrıntılar geliyor...

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