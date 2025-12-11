TBMM'de taciz! 1 kişi tutuklandı
TBMM'de stajyerlik yaptığı dönemde Meclis Lokantasında görevli H.İ.G. tarafından cinsel tacize uğradığını beyan eden mağdure D.K.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, gözaltına alınan şüpheli 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklandı.
TBMM Genel Sekreterliği, stajyer çalışanın tacize uğraması ile ilgili yürütülen soruşturmaya dair bir açıklama yaptı. Olayda bir kişi tutuklandı.
TBMM Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, 4 Aralık 2025’te Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne başvuran D.K., TBMM’de stajyer olarak görev yaptığı dönemde Meclis lokantasında çalışan H.İ.G. tarafından cinsel tacize uğradığını bildirdi. Başvuru üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Mağdurun ifadesi Çocuk İzleme Merkezi’nde alınırken, şüpheli H.İ.G. savcılık talimatıyla 10 Aralık 2025’te gözaltına alındı. Şüpheli, bugün sevk edildiği Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklandı.
TBMM Genel Sekreterliği, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğünü belirterek kamuoyuna bilgi verdi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.