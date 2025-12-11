TBMM'de taciz! 1 kişi tutuklandı

TBMM Genel Sekreterliği, stajyer çalışanın tacize uğraması ile ilgili yürütülen soruşturmaya dair bir açıklama yaptı. Olayda bir kişi tutuklandı.

TBMM Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, 4 Aralık 2025’te Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne başvuran D.K., TBMM’de stajyer olarak görev yaptığı dönemde Meclis lokantasında çalışan H.İ.G. tarafından cinsel tacize uğradığını bildirdi. Başvuru üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.