Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika TBMM'de uluslararası anlaşmalara dair 5 kanun teklifi kabul edildi

        TBMM'de uluslararası anlaşmalara dair 5 kanun teklifi kabul edildi

        TBMM Genel Kurulu'nda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 5 kanun teklifi kabul edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 00:20 Güncelleme: 29.11.2023 - 00:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslararası anlaşmalara dair 5 kanun teklifi kabul edildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin grup önerilerinin görüşmelerinin ardından bazı ülkelerle hava ulaştırma anlaşmalarına ilişkin kanun teklifleri ele alındı.

        AA'nın haberine göre; kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

        - Türkiye ve Gine Cumhuriyeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

        - Türkiye ve Kongo Cumhuriyeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

        - Türkiye ve Palau Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

        - Türkiye ve Lesotho Krallığı Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

        REKLAM

        - Türkiye ve Ekvator Ginesi Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

        Öte yandan görüşmelerde, CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, muhalefet kulisinin gazete okuma bölümünde yer alan Türk bayrağının, bulunduğu yerden kaldırılmasına tepki göstererek bunun sebebinin araştırılması gerektiğini belirtti.

        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, ilgili birimlerden duruma ilişkin gelen bilgi doğrultusunda bir açıklamada bulundu.

        Söz konusu alanda Türk bayrağının asılı olduğu yerin altına ihtiyaca binaen elektrik panosu ve dolap montajı yapıldığını, işlem sonrası dolap ve panonun duvar zeminini aşması nedeniyle bayrağın layık olduğu manevi değerin zedeleneceği kanaatinin oluşması üzerine kaldırıldığı bilgisinin verildiğini belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

        "Burada bayrağa karşı Meclisin bir saygısızlık içerisinde olacağını hiçbir vekilimizin, hiçbir üyenin düşünmesini doğru görmem. Bu, Meclis'e de bu millete de büyük bir haksızlık olur. Meclis Başkanlığının, Meclis çalışanlarının ve bu milletin vekillerinin bayrak için şehadeti göze almış insanların bayrak sevgisinin sorgulanmasını da doğru görmediğimizi, bayrağımız üzerindeki tartışmaya daha fazla devam etmenin de doğru olmadığını ifade etmek isterim."

        Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #TBMM
        #TBMM Genel Kurulu
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Geçici ateşkeste rehine takası başladı
        Geçici ateşkeste rehine takası başladı
        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        Hamas, Elon Musk'ı Gazze'ye davet etti
        Hamas, Elon Musk'ı Gazze'ye davet etti
        Fenerbahçe derneklerinden ortak bildiri!
        Fenerbahçe derneklerinden ortak bildiri!
        Seçil Erzan olayında kimlerin suçu var?
        Seçil Erzan olayında kimlerin suçu var?
        Seher'i yönlendiren İsmail Hoca kim?
        Seher'i yönlendiren İsmail Hoca kim?
        Netanyahu hükümeti dağılacak mı?
        Netanyahu hükümeti dağılacak mı?
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?