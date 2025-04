TBMM'den Sırrı Süreyya Önder kararı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği rahatsızlık nedeniyle çalışmalarına 2 gün ara verdi.

DHA'nın haberine göre TBMM Genel Kurulu, gündemdeki konuları görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Meclis Başkan Vekili Karaca, İstanbul'da kalp rahatsızlığının ardından ameliyat edilen TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile ilgili siyasi parti gruplarının üzerinde uzlaştığı metni okudu. Karaca, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili görevini yürüten mevkidaşım Sayın Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği rahatsızlık nedeniyle büyük bir üzüntü içerisinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Sayın Önder, bir siyasetçi olmanın yanında bu memleketin acısını, direnişini ve umudunu kelimeyle, eylemle, sanatla ve Meclis kürsüsünde hayata yoğurmuş bir hafızadır. Demokrasiye, halk iradesine ve toplumsal barışa adanmış bu yolculukta onun yeniden aramızda olacağına olan inancımız sarsılmazdır; sağlığına kavuşarak ve bu memlekete hizmete kaldığı yerden devam edeceğine ilişkin umudumuz güçlüdür. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak Meclis'teki çalışmalarına ve halkın vicdanına ses olma görevine yeniden döneceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez ise Önder'in Meclis'teki yönetim anlayışına değinerek, "Meclis Başkan Vekilimiz, Meclis'teki yönetim anlayışıyla, tutumuyla, tavrıyla, insanlara olan sevgisiyle, muhabbetiyle ve herkese parlamentoda eşit mesafede duruşuyla, hakkı ve hakkaniyeti gözetmesiyle hepimizin gönlünde taht kurdu. Her ne kadar zaman zaman siyasi görüş ayrılıkları yaşasak da aramızda derin bir bağ, bir muhabbet ve bir dostluk vardı. İnanıyorum ki bu dostluk bundan sonra da devam edecek. Kendisiyle hem hekim, hem siyasetçi olarak zaman zaman görüştüğümüzde, sohbet ettiğimizde yaşadığı sıkıntılarla ilgili dertleştiği, benimle paylaştığı özel anıları da olmuştu; hekim olarak elimden gelen desteği ve gayreti kendisine hep ifade etmiştim" dedi.

"GENEL BAŞKANIMIZ YAKİNEN TAKİP EDİYOR"

MHP Grup Başkan Vekili Filiz Kılıç ise Önder'in vekil ve sanatçı kişiliği ile Meclis'teki bütün milletvekillerinin gönlünde yer edindiğini belirterek, "Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere durumunu yakinen takip ediyoruz. Üzüldüğümüzü ve bu süreçte kendilerine acil şifalar dilediğimizi ifade etmek istiyoruz. Aynı zamanda, bütün çalışma arkadaşlarına, mesai arkadaşlarına, ailesine acil şifalar diliyoruz. İnşallah o insan sevgisiyle bu hastalığı, bu aşamayı da bir an önce bertaraf eder, hastalığı geçer ve yine yapıcı konuşmalar yapabilmek adına Meclis'imizde yer alır temennisinde bulunuyoruz. Tekrar, bir an önce Meclis'imize gelmesi için dua ettiğimizi ifade ediyor, kendisine geçmiş olsun diyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

"KENDİSİNİ ÖZLÜYORUZ"

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, "Türkiye'nin ona her zaman ihtiyacı oldu ve olmaya devam edecek. Umuyorum ki en kısa zamanda gelecek ve yine Meclis Başkan Vekilliği görevini, her zaman alıştığımız gibi, o demokratik, o adaletli, hakkaniyetli tutumuyla yapmaya devam edecek. Tabii, kendisinin aynı zamanda sanatçı kişiliği var, senarist kişiliği var, önemli bir yazar ama bütün bunların ötesinde, kişiliğine taşıdığı esprili, her zaman mütebessim bakışı olan ve içerisinde biriktirdiklerini o tebessümüyle karşısındakine de aktarabilen bir kişi. Kendisini özlüyoruz" dedi.